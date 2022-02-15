Жертви страху. Побоюючись війни, кияни почали відмовлятися від своїх вихованців – волонтери

За повідомленнями волонтерів-зоозахисників, почастішали випадки відмови від свійських тварин у зв'язку з "терміновим від'їздом господарів". Побоюючись початку війни, кияни їдуть s кидають своїх вихованців.

Собаку на прізвисько Ласка волонтери Києво-Святошинського району столиці знайшли на вулиці три роки тому. Майже одразу їй знайшли люблячих господарів. Молода сім'я з трепетом ставилася до Ласки всі ці роки, але днями, несподівано для волонтерів, собаку повернули до притулку.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Ще до Нового року господарі Ласки не панували переїзд, кілька місяців тому d них народилася дитина. А тепер вони повертають нам собаку, запевняючи, що їм терміново треба їхати з країни. Кажуть, що повернуться за нею, але коли саме – невідомо", — розповідає Фокусу волонтерка Вікторія Сашко.

Волонтери зазначають, що це далеко не поодинокий випадок останнім часом.

Покинуті. Собак залишають на трамвайних зупинках або "сплавляють" ветеринарам

"Ми знайшли собаку на дорозі біля трамвайної зупинки "Героїв Севастополя". Пес на вигляд домашній і доглянутий, він уже немолодий, – кажуть волонтери Борщагівського району. – Два дні ми шукали його господарів, розвішували оголошення та приставали до перехожих із фотографіями собаки. Зрештою, знайшли людину, з якою цей пес прожив вісім років. Хазяйкою виявилася 70-річна бабуся. Вона зізналася, що свого вихованця навмисне відпустила на самовигул, бо в разі війни не зможе його прогодувати".

За словами Вікторії Сашко, так званий сезон "загублених і відмовників" зазвичай випадає на новорічні свята та до середини січня закінчується, проте цього року він затягнувся.

"Я сподіваюся, це просто збіг, і люди не кидають своїх вихованців через страх перед війною, але з ветеринарних клінік Святошинського району нам теж надходять повідомлення про те, що кількість кинутих тварин збільшилася", — говорить Сашко.

Важливо

Котів замуровувати не можна. Як працюватиме закон про захист тварин від жорстокого поводження

У ветеринарній лікарні Святошинського району Фокусу підтвердили цю інформацію. За останній тиждень у клініці залишили трьох котів і собаку. За словами лікарів, тварин привели на планові операції зі стерилізації, після процедури їхні господарі не з'явилися.

"Хтось навмисне вказав неправильний номер телефону, хтось просто на дзвінки не відповідає, а господар ,, якого до нас приводили на крапельниці, бо пес діабетик заявив, що йому поки не до собаки. Дурдом!" — розповідає один із лікарів клініки.

[ + – ] Тварин привозять до ветеринарів і залишають Фото: Pexels

У великих київських притулках для тварин підтвердити або спростувати інформацію про збільшення кількості кинутих тварин не змогли, їх постійно знаходять.

У бомбосховища з котами не можна

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що під час повітряної тривоги до бомбосховищ заборонено приносити домашніх тварин. Зоозахисники з UAnimals зібрали рекомендації, як підготувати й убезпечити вихованця на випадок надзвичайних ситуацій. Автори пам'ятки рекомендують зокрема оформити міжнародний ветеринарний паспорт. Але оформлення документів може затягнутися, до того ж процедура коштуватиме кілька тисяч гривень.

"А тепер давайте дивитися правді в очі. Швидко покинути небезпечне місце зможуть лише ті, у кого свій транспорт є і документи були готові ще пів року тому, – каже волонтер Вікторія Сашко. – Решті доведеться приймати непросте рішення: залишатися вдома зі своїм вихованцем або тікати, покинувши його".

[ + – ] Комусь доведеться приймати непросте рішення: залишатися вдома зі своїм вихованцем або тікати, покинувши його Фото: Pexels

Відстрілюватися з котом: "Ми залишаємось із тваринами вдома"

Для себе Сашко рішення вже ухвалила. У волонтерки два великі собаки, один із них занадто старий, щоб перенести тривалу поїздку. "Раз бомбосховища для нас закриті, а їхати не варіант — ми залишаємося з тваринами вдома", — каже Вікторія.

Такої думки дотримуються багато власників тварин. У мережі навіть з'явилися жарти з цієї теми.

"У всіх коти. Тому в Харкові спорожніли магазини зброї, — пишуть користувачі Facebook, маючи на увазі, що дозвіл на зброю зараз простіше отримати, ніж оформити документи на вихованця. — Разом із котом відстрілюватимемося".

Важливо