Жертвы страха. Опасаясь войны, киевляне начали отказываться от своих питомцев, – волонтеры

По сообщениям волонтеров-зоозащитников, участились случаи отказов от домашних животных в связи со "срочным отъездом хозяев". Опасаясь начала войны, киевляне уезжают и бросают своих питомцев.

Собаку по кличке Ласка волонтеры Киево-Святошинского района столицы нашли на улице три года назад. Почти сразу ей нашли любящих хозяев. Молодая семья с трепетом относилась к Ласке все эти годы, но на днях, неожиданно для волонтеров, собаку вернули в приют.

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"Еще до Нового года хозяева Ласки не панировали переезд, пару месяцев назад у них родился ребенок. А теперь они возвращают нам собаку, уверяя, что им срочно нужно уезжать из страны. Говорят, что вернутся за ней, но, когда именно, – неизвестно", — рассказывает Фокусу волонтер Виктория Сашко.

Волонтеры отмечают, что это далеко не единичный случай за последнее время.

Брошенные. Собак оставляют на трамвайных остановках или "сплавляют" ветеринарам

"Мы нашли собаку на дороге возле трамвайной остановки "Героев Севастополя". Пес с виду домашний и ухоженный, он уже немолодой, – говорят волонтеры Борщаговского района. – Два дня мы искали его хозяев, развешивали объявления и приставали к прохожим с фотографиями собаки. В конце концов, нашли человека, с которым этот пес прожил восемь лет. Хозяйкой оказалась 70-летняя бабушка. Она призналась, что своего питомца умышленно отпустила на самовыгул, так как в случае войны не сможет его прокормить".

По словам Виктории Сашко, так называемый сезон "потеряшек и отказников" обычно выпадает на новогодние праздники и к середине января заканчивается, однако в этом году он затянулся.

"Я надеюсь, это просто совпадение и люди не бросают своих питомцев из-за страха перед войной, но из ветеринарных клиник Святошинского района нам тоже поступают сообщения о том, что количество брошенных животных увеличилось", — говорит Сашко.

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В ветеринарной больнице Святошинского района Фокусу подтвердили эту информацию. За последнюю неделю в клинике оставили трех котов и собаку. По словам врачей, животных привели на плановые операции по стерилизации, после процедуры их хозяева не объявились.

"Кто-то умышленно указал неправильный номер телефона, кто-то просто на звонки не отвечает, а хозяин бигля, которого к нам приводили на капельницы, так как пес диабетик, заявил, что ему пока не до собаки. Дурдом!" — рассказывает один из врачей клиники.

[ + – ] Животных привозят к ветеринарам и оставляют Фото: Pexels

В крупных киевских приютах для животных подтвердить или опровергнуть информацию об увеличении количества брошенных животных не смогли, их во все времена постоянно находят.

В бомбоубежище с котами нельзя

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что во время воздушной тревоги в бомбоубежища запрещено приносить домашних животных. Зоозащитники из UAnimals собрали рекомендации, как подготовить и обезопасить питомца на случай чрезвычайных ситуаций. Авторы памятки рекомендуют, в частности, оформить международный ветеринарный паспорт. Но оформление документов может затянуться, к тому же процедура обойдется в несколько тысяч гривен.

"А теперь давайте смотреть правде в глаза. Быстро покинуть опасное место смогут лишь те, у кого свой транспорт имеется и документы были готовы еще полгода назад, – говорит волонтер Виктория Сашко. – Остальным придется принимать непростое решение: оставаться дома со своим питомцем, или бежать, бросив его".

[ + – ] Кому-то придется принимать непростое решение: оставаться дома со своим питомцем, или бежать, бросив его Фото: Pexels

Отстреливаться с котом: "Мы остаемся с животными дома"

Для себя Сашко решение уже приняла. У волонтера две крупные собаки, одна из них слишком стара, чтобы перенести длительную поездку. "Раз бомбоубежище для нас закрыто, а уезжать не вариант – мы остаемся с животными дома", — говорит Виктория.

Такого мнения придерживаются многие владельцы животных. В Сети даже появились шутки на эту тему.

"У всех коты. Поэтому в Харькове опустели оружейные магазины, — пишут пользователи Facebook, подразумевая, что разрешение на оружие сейчас проще получить, чем оформить документы на питомца. — Вместе с котом будем отстреливаться".

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