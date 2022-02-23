"Ми нікуди не йдемо": у Краматорську пройшов патріотичний мітинг (відео)

Учасники акції, що вийшли на численний мітинг, скандували "Слава Україні — Героям слава!" та стверджували, що не хочуть повернення ситуації, як у 2014 році.

У місті Краматорську Донецької області, яке знаходиться за 72 кілометри від окупованої Росією Горлівки, сьогодні ввечері, 23 лютого, пройшов численний мітинг під назвою "Краматорськ — це Україна", повідомляє "Східний варіант".

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Організатором заходу стала Краматорська міська рада, але на патріотичну акцію зібралися люди не лише з Краматорська, а й з інших міст області: Слов'янська, Бахмута, Дружківки, Костянтинівки.

[ + – ] Мітинг у Краматорську

На мітинг люди принесли багато національних прапорів та антивоєнних плакатів. Учасники заходу співали гімн України, українські пісні та кричали "Слава Україні — Героям слава!".

Судячи з гасел мітингу, його учасники хотіли показати, що Краматорськ — це українське місто, і тут не чекають на російських окупантів.

[ + – ] Мітинг у Краматорську 23 лютого

"Сьогодні у центрі Краматорська натовп співає гімн України. Просто розмовляємо з людьми: "Нам страшно. Ми не хочемо жити в "ДНР"; я не хочу, щоб тут знову було, як у 2014 році. Але ми нікуди не йдемо", — написала своє враження про мітинг кореспондентка ВВС у Східній Європі Сара Рейнсфорд.

[ + – ] Твіт Сари Рейнсфорд

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі окупанти обстріляли дитячий садок і житлові будинки. У селищі Зеленопілля Донецької області під обстріл потрапила будівля дитячого садка, а в селі Миколаївка внаслідок влучення снаряда в житловий будинок було поранено жінку.

Місцеві жителі показують журналістам уламки 122 мм снарядів, і розповідають, що обстріл проходить "як за розкладом" і триває 20 хвилин.