"Мы никуда не уходим": в Краматорске прошел патриотический митинг (видео)

Вышедшие на многочисленный митинг участники акции скандировали "Слава Украине — Героям слава!" и утверждали, что не хотят возвращения ситуации, как в 2014 году.

В городе Краматорске Донецкой области, который находится в 72 километрах от оккупированной Россией Горловки, сегодня вечером, 23 февраля, прошел многочисленный митинг под названием "Краматорск — это Украина", сообщает "Восточный вариант".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Организатором мероприятия выступил Краматорский городской совет, но на патриотическую акцию собрались люди не только из Краматорска, но и из других городов области: Славянска, Бахмута, Дружковки, Константиновки.

[ + – ] Митинг в Краматорске

На митинг люди принесли много национальных флагов и антивоенных плакатов. Участники мероприятия пели гимн Украины, украинские песни, и кричали "Слава Украине — Героям слава!".

Судя по лозунгам митинга, его участники хотели показать, что Краматорск — это украинский город, и здесь не ждут российских оккупантов.

[ + – ] Митинг в Краматорске 23 февраля

"Сегодня в центре Краматорска толпа поет гимн Украины. Просто разговариваем с людьми: "Нам страшно. Мы не хотим жить в "ДНР"; я не хочу, чтобы здесь снова было, как в 2014 году. Но мы никуда не уходим", – написала свое впечатление о митинге корреспондент BBC в Восточной Европе Сара Рейнсфорд.

[ + – ] Твит Сары Рейнсфорд

Напомним, сегодня на Донбассе оккупанты обстреляли детский сад и жилые дома. В поселке Зеленополье Донецкой области под обстрел попало здание детского сада, а в селе Николаевка в результате попадания снаряда в жилой дом была ранена женщина.

Местные жители показывают журналистам осколки 122 мм снарядов, и рассказывают, что обстрелы проходят "как по расписанию" и продолжаются 20 минут.