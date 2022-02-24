"Відносно тихо". Жителі Донбасу розповіли Фокусу про ситуацію у своїх містах

У деяких містах дуже спокійно, а у Горлівці люди з ночі перебувають у підвалах.

У містах Торецьк, Краматорськ, Маріуполь Донецької області місцеві жителі кажуть Фокусу, що ситуація зберігається відносно спокійна, хоча обстріл було чути з ночі. Працюють усі органи державної влади.

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"Ми на першій лінії. Оборону наші тримають. Чути прильоти на околицях міста (Торець знаходиться поблизу підконтрольного бойовикам Горлівки). У прилеглих населених пунктах, зокрема, в Сухій Балці, теж відносно тихо. Медики зібрали аптечки, представники місцевої влади спустили в укриття. воду, — сказала мешканка Торецька. — Від своїх знайомих знаю, що в сусідній Горлівці люди з ночі перебувають у підвалах, із міста виїхати неможливо".

У Краматорську також зараз відносно тихо. "Вранці були ракети. Зараз, здається, місто живе у звичайному ритмі. Тільки школи та дитячі садки перевели на дистанційне навчання. Є черги на заправках та за питною водою", — повідомив Фокусу місцевий житель Станіслав.

"У Маріуполь поки що впускають і випускають, але кажуть вже перекрили дорогу на Запоріжжя. Деякі намагаються виїхати, але більшість будинку. Я сама о п'ятій ранку взяла сумку, доїхала до межі міста, подумала, куди їхати, і повернулася. Хоча паніка є. І більше від того, що інформації мало, тільки чутки", — зізнається Тетяна з Маріуполя.

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