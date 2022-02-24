"Относительно тихо". Жители Донбасса рассказали Фокусу о ситуации в своих городах

В некоторых городах весьма спокойно, а в Горловке люди с ночи находятся в подвалах.

В городах Торецк, Краматорск, Мариуполь Донецкой области местные жители говорят Фокусу, что ситуация сохраняется относительно спокойная, хотя обстрелы были слышны с ночи. Работают все органы государственной власти.

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"Мы на первой линии. Оборону наши держат. Слышны прилеты на окраинах города (Торец находится вблизи подконтрольного боевикам Горловки). В близлежащих населенных пунктах, в частности, в Сухой Балке, тоже относительно тихо. Медики собрали аптечки, представители местной власти спустили в укрытия воду, — сказала жительница Торецка. – от своих знакомых знаю, что в соседней Горловке люди с ночи находятся в подвалах, из города выехать невозможно".

В Краматорске так же сейчас относительно тихо. "Утром были ракеты. Сейчас, кажется, город живет в обычном ритме. Только школы и детские сады перевели на дистанционное обучение. Есть очереди на заправках и за питьевой водой", — сообщил Фокусу местный житель Станислав.

"В Мариуполь пока впускают и выпускают, но говорят уже перекрыли дорогу на Запорожье. Некоторые пытаются выехать, но большинство дома. Я сама в пять утра взяла сумку, доехала до черты города, подумала, куда ехать, и вернулась. Хотя паника есть. И в больше от того, что информации мало, только слухи", — признается Татьяна из Мариуполя.

Напомним, на объездной дороге Харькова сожжены 4 танка российских оккупантов.