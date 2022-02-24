Але частина відділень закрита з міркувань безпеки.

Нова пошта працює у звичайному режимі — там, де це безпечно, повідомили Фокусу в пресслужбі компанії. Водночас у Києві є затримки з прийомом посилок до відділень, як пояснюють у компанії через затори на дорогах та інші форс-мажори. Оскільки ситуація змінюється, компанія закликає клієнтів не зволікати та забирати свої посилки.

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"Зараз у Новій пошті працюють кілька оперативних штабів. Наші пріоритети — безпека наших співробітників і збереження посилок наших клієнтів. Саме у цих напрямках ми працюємо", — заявив В'ячеслав Клімов, співвласник компанії.

Водночас відправлення посилок у Донецьку та Луганську області повністю заблоковано.

Низка відділень Нової Пошти не працюють у таких містах:

Чугуїв, відділення №2;

Київ, відділення № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262;

Бровари, відділення №2;

Харків, відділення № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136;

Село Дубіївка, Черкаської області;

Обухів, відділення №5;

Маріуполь, відділення №29;

Умань, відділення №1, 7;

Одеса, відділення №80;

Кам'янське, відділення №7;

Миколаїв, відділення №2;

Ізюм — закриті всі відділення;

Суми, відділення № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24;

Дніпро, відділення №1, 9, 101;

Крижопіль, відділення №1.

Список неробочих відділень може змінюватись і доповнюватися, слідкувати за оперативною ситуацією можна тут.

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