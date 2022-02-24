Нова Пошта працює у звичайному режимі
Але частина відділень закрита з міркувань безпеки.
Нова пошта працює у звичайному режимі — там, де це безпечно, повідомили Фокусу в пресслужбі компанії. Водночас у Києві є затримки з прийомом посилок до відділень, як пояснюють у компанії через затори на дорогах та інші форс-мажори. Оскільки ситуація змінюється, компанія закликає клієнтів не зволікати та забирати свої посилки.
"Зараз у Новій пошті працюють кілька оперативних штабів. Наші пріоритети — безпека наших співробітників і збереження посилок наших клієнтів. Саме у цих напрямках ми працюємо", — заявив В'ячеслав Клімов, співвласник компанії.
Водночас відправлення посилок у Донецьку та Луганську області повністю заблоковано.
Низка відділень Нової Пошти не працюють у таких містах:
- Чугуїв, відділення №2;
- Київ, відділення № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262;
- Бровари, відділення №2;
- Харків, відділення № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136;
- Село Дубіївка, Черкаської області;
- Обухів, відділення №5;
- Маріуполь, відділення №29;
- Умань, відділення №1, 7;
- Одеса, відділення №80;
- Кам'янське, відділення №7;
- Миколаїв, відділення №2;
- Ізюм — закриті всі відділення;
- Суми, відділення № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24;
- Дніпро, відділення №1, 9, 101;
- Крижопіль, відділення №1.
Список неробочих відділень може змінюватись і доповнюватися, слідкувати за оперативною ситуацією можна тут.
Раніше Фокус писав про роботу Укрпошти.