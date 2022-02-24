Новая Почта работает в обычном режиме
Но часть отделений закрыта из соображений безопасности
Нова пошта работает в обычном режиме — там, где это безопасно, сообщили Фокусу в пресс-службе компании. В то же время в Киеве есть задержки с приемом посылок в отделения, как объясняют в компании из-за пробок на дорогах и других форс-мажоров. Поскольку ситуация меняется, компания призывает клиентов не медлить и забирать свои посылки.
"Сейчас в Новой поште работают несколько оперативных штабов. Наши приоритеты — безопасность наших сотрудников и сохранение посылок наших клиентов. Именно в этих направлениях мы работаем", — заявил Вячеслав Климов, совладелец компании.
В то же время отправка посылок в Донецкую и Луганскую области полностью заблокирована
Ряд отделений Новой Почты не работают в таких городах:
- Чугуев, отделение №2
- Киев, отделения № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262
- Бровары, отделение №2
- Харьков, отделения № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,
- Село Дубеевка, Черкасской области
- Обухов, отделение №5
- Мариуполь, отделение №29
- Умань, отделения №1, 7
- Одесса, отделение №80
- Каменское, отделение №7
- Николаев, отделение №2
- Изюм – закрыты все отделения
- Сумы, отделения № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24
- Днепр, отделения №1, 9, 101
- Крыжополь, отделения №1
Список неработающих отделений может меняться и дополняться, следить за оперативной ситуаций можно здесь.
Ранее Фокус писал о работе Укрпочты.