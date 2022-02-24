Новая Почта работает в обычном режиме

Но часть отделений закрыта из соображений безопасности

Нова пошта работает в обычном режиме — там, где это безопасно, сообщили Фокусу в пресс-службе компании. В то же время в Киеве есть задержки с приемом посылок в отделения, как объясняют в компании из-за пробок на дорогах и других форс-мажоров. Поскольку ситуация меняется, компания призывает клиентов не медлить и забирать свои посылки.

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"Сейчас в Новой поште работают несколько оперативных штабов. Наши приоритеты — безопасность наших сотрудников и сохранение посылок наших клиентов. Именно в этих направлениях мы работаем", — заявил Вячеслав Климов, совладелец компании.

В то же время отправка посылок в Донецкую и Луганскую области полностью заблокирована

Ряд отделений Новой Почты не работают в таких городах:

Чугуев, отделение №2

Киев, отделения № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262

Бровары, отделение №2

Харьков, отделения № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,

Село Дубеевка, Черкасской области

Обухов, отделение №5

Мариуполь, отделение №29

Умань, отделения №1, 7

Одесса, отделение №80

Каменское, отделение №7

Николаев, отделение №2

Изюм – закрыты все отделения

Сумы, отделения № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24

Днепр, отделения №1, 9, 101

Крыжополь, отделения №1

Список неработающих отделений может меняться и дополняться, следить за оперативной ситуаций можно здесь.

Ранее Фокус писал о работе Укрпочты.