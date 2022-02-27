У Києві пошкоджень електромереж немає, енергетики тримають енергофронт, — ДТЕК

В умовах воєнного стану енергетики України тримають енергетичний фронт і працюють 24/7.

В умовах воєнного стану енергетики роблять свій вклад в енергетичну безпеку України та тримають енергетичний фронт. Як повідомили у Групі ДТЕК, діяльність всіх підприємств координується спеціально створеним штабом Групи, який працює в режимі 24/7 і знаходиться на постійному контакті з українським урядом.

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"Енергетичні об'єкти Групи ДТЕК — теплоелектростанції, вугільні шахти, оператори систем розподілу, роздрібні постачальники енергоносіїв, зелена генерація, газодобувні активи продовжують забезпечувати постійну роботу української енергосистеми та давати світло і тепло українцям. Працівники ДТЕК Мережі працюють цілодобово та без вихідних, усувають пошкодження електромереж та аварійні ситуації після отримання відповідних дозволів від Збройних Сил України", — повідомили у ДТЕК.

За даними компанії, у м. Київ пошкоджень ліній та обладнання немає. В Київській обл. з 24 по 26.02.2022 було відновлено 4 населені пункти повністю, 10 – частково. Залишаються відключеними 10 населених пунктів повністю та 20 частково. Як уточнили у ДТЕК, співробітники компанії виконають ремонти, як тільки отримають відповідний дозвіл ЗСУ.

Водночас в Донецькій області знеструмлено 63 населені пункти. За 2 дні компанія відновлювала подачу світла до 16 населених пунктів. Раніше відновлені лінії та обладнання повторно пошкоджено. Зараз немає можливості провести ремонтні роботи через активні бойові дії по всій лінії розмежування. Як тільки співробітники отримають дозвіл на проведення робіт, ремонти будуть оперативно проведені. В Одеській області фахівці відновлюють пошкодження на 1 лінії у Красноокнянському регіоні. В Дніпропетровській області відключено дві високовольтні лінії у напрямку Каховської ГЕС. Відновлення буде можливим після дозволу на проведення робіт у районі Каховської ГЕС.

Також у ДТЕК повідомили, що ТЕС та шахти ДТЕК Енерго продовжують підтримувати безперебійність української енергосистеми.

"В роботі 15 енергоблоків ТЕС ДТЕК Енерго, 21 — знаходиться в резерві. Працюючі блоки несуть сумарне навантаження 2727 МВт. Всі теплоелектростанції ДТЕК Енерго, крім ЛуТЕС, працюють. Луганська ТЕС, зупинена через бойові дії в м. Щастя", — розповіли у прес-службі ДТЕК.

Тим часом усі шахти компанії працюють в штатному режимі. Гірники продовжують видобувати вугілля для підтримки української енергосистеми. Склади станцій забезпечені достатніми запасами вугілля. На сьогодні це 510 тис. т. Також забезпечується підвіз і підтримання складів вугіллям, враховуючи ситуацію.

Нагадаємо, ДТЕК 21 лютого повідомив про відключення Луганської ТЕС від енергосистеми через зруйновані лінії електропередачі. Майже два десятки населених пунктів і приблизно 46 тис. споживачів залишилися без електрики.