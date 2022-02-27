В Киеве повреждений электросетей нет, энергетики держат энергофронт, - ДТЭК

В условиях военного положения энергетики Украины удерживают энергетический фронт и работают 24/7.

В условиях военного положения энергетики вносят свой вклад в энергетическую безопасность Украины и держат энергетический фронт. Как сообщили в Группе ДТЭК, деятельность всех предприятий координируется специально созданным штабом Группы, работающим в режиме 24/7 и находящимся на постоянном контакте с правительством Украины.

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"Энергетические объекты Группы ДТЭК – теплоэлектростанции, угольные шахты, операторы систем распределения, розничные поставщики энергоносителей, зеленая генерация, газодобывающие активы продолжают обеспечивать постоянную работу украинской энергосистемы и давать свет и тепло украинцам. Работники ДТЭК Сети работают круглосуточно и без выходных, устраняют повреждения электросетей и аварийные ситуации после получения соответствующих разрешений от Вооруженных Сил Украины", — сообщили в ДТЭК.

По данным компании, в Киеве повреждений линий и оборудования нет. В Киевской области с 24 по 26.02.2022 было восстановлено 4 населенных пункта полностью, 10 – частично. Остаются отключенными 10 населенных пунктов полностью и 20 частично. Как уточнили в ДТЭК, сотрудники компании выполнят ремонты, как только получат соответствующее разрешение ВСУ.

В то же время в Донецкой области обесточены 63 населенных пункта. За 2 дня компания возобновляла подачу света в 16 населенных пунктов. Ранее восстановленные линии и оборудование были повреждены. Сейчас нет возможности провести ремонтные работы из-за активных боевых действий по всей линии разграничения. Как только сотрудники получат разрешение на проведение работ, ремонты будут оперативно произведены.

В Одесской области специалисты ДТЭК восстанавливают повреждения на 1 линии в Красноокнянском регионе. В Днепропетровской области отключены две высоковольтные линии в направлении Каховской ГЭС. Восстановление будет возможно после разрешения на проведение работ в районе Каховской ГЭС.

Также в ДТЭК сообщили, что ТЭС и шахты ДТЭК Энерго продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы.

"В работе 15 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, 21 – находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт. Все теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, кроме ЛуТЭС, работают. Луганская ТЭС остановлена из-за боевых действий в г. Счастье", — рассказали в пресс-службе ДТЭК.

Между тем, все шахты компании работают в штатном режиме. Горняки продолжают добывать угли для поддержки украинской энергосистемы. Склады станций снабжены достаточными запасами угля. На сегодняшний день это 510 тыс. тонн. Также обеспечивается подвоз и поддержание складов углем с учетом ситуации.

Напомним, ДТЭК 21 февраля сообщил об отключении Луганской ТЭС от энергосистемы из-за разрушенных линий электропередачи. Почти два десятка населенных пунктов и около 46 тыс. потребителей остались без электричества.