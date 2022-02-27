"Ризики для енергостабільності України є, але електростанції надійно охороняються", — екс-міністр енергетики

Енергетики регулярно виїжджають на ремонт пошкоджених окупантами ліній, а станціях чергує Нацгвардія.

У воєнний час енергосистема України переживає постійні збої у зв'язку з обстрілами, проте ключові об'єкти енергоінфраструктури надійно охороняє Нацгвардія. Про це Фокусу повідомив Іван Плачков, екс-міністр енергетики, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.

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"Загрози є у разі пошкодження станцій чи підстанцій. Але ці об'єкти охороняє Нацгвардія, їх контролює ППО, енергетики працюють цілодобово, і якщо є пошкодження ліній, вони навіть під обстрілом виїжджають та відновлюють енергопостачання", — наголосив Іван Плачков.

За його словами, ситуація напружена, але на складах є 750 тонн вугілля, шахтарі країною видобувають вугілля і навіть нарощують видобуток, а споживання і вугілля, і газу в країні скоротилося.

"Енергетичний комплекс збалансований та працює, є регламенти щодо забезпечення його життєстійкості, а персонал наших станцій та підприємств – це люди найвищого рівня відповідальності та організованості", — підсумував екс-міністр енергетики Іван Плачков.

Водночас, відповідаючи на запитання Фокусу, наскільки складно знеструмити столицю України у разі терористичного нападу диверсантів, Іван Плачков повідомив: "Це зробити (знеструмити Київ) дуже нелегко, у Києві система енергопостачання — потужна та перезарезервована, є багато ліній, кілець по лініях, і всі об'єкти інфраструктури дуже потужно охороняються".

Нагадаємо, за даними компанії ДТЕК, у Києві пошкоджень ліній та обладнання немає. У Київській області з 24 по 26.02.2022 було відновлено 4 населені пункти повністю, 10 – частково.