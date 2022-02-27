"Риски для энергостабильности есть, но электростанции надежно охраняются", — экс-министр энергетики

Энергетики регулярно выезжают на ремонт поврежденных оккупантами линий, а на станциях дежурит Нацгвардия.

В военное время энергосистема Украины переживает постоянные сбои в связи с обстрелами, однако ключевые объекты энергоинфраструктуры надежно охраняет Нацгвардия. Об этом Фокусу сообщил Иван Плачков, экс-министр энергетики, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.

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"Угрозы есть в случае повреждения станций или подстанций. Но эти объекты охраняет Нацгвардия, их контролирует ПВО, энергетики работают круглосуточно, и если есть повреждения линий, они даже под обстрелом выезжают и восстанавливают энергоснабжение", — отметил Иван Плачков.

По его словам, ситуация напряженная, но на складах есть 750 тонн угля, шахтеры по стране добывают уголь и даже наращивают добычу, а потребление и угля, и газа в стране сократилось.

"Энергетический комплекс сбалансирован и работает, есть регламенты по обеспечению его жизнеустойчивости, а персонал наших станций и предприятий – это люди высочайшего уровня ответственности и организованности", — подытожил экс-министр энергетики Иван Плачков.

В то же время, отвечая на вопрос Фокуса, насколько сложно обесточить столицу Украины в случае террористического нападения диверсантов, Иван Плачков сообщил: "Это сделать (обесточить Киев) очень нелегко, в Киеве система энергоснабжения мощная и перезарезервированная, есть много линий, колец по линиям, и все объекты инфраструктуры очень мощно охраняются".

Напомним, по данным компании ДТЭК, в Киеве повреждений линий и оборудования нет. В Киевской области с 24 по 26.02.2022 было восстановлено 4 населенных пункта полностью, 10 – частично.