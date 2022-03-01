В Україну з-за кордону повернулися 80 000 людей, — ДПСУ

За даними Держприкордонслужби, переважна більшість громадян, які повернулися до України після 24 лютого, — чоловіки.

Українські громадяни, які працюють або мешкають за кордоном, повертаються на Батьківщину. Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, за останні 5 днів в Україну повернулися 80 000 українських громадян.

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"За 5 діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тисяч наших співвітчизників, переважна більшість з яких – чоловіки", – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим ДПСУ нагадує, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірка та пропускні операції гранично спрощені. Також скорочено перелік необхідних для перетину кордону документів.

Зазначимо, що згідно з даними Держприкордонслужби на 28 лютого з України виїхали 108 тисяч осіб та майже 15 тисяч транспортних засобів. З них до країн Євросоюзу та Молдови виїхало майже 96 тисяч українських громадян, до Польщі — 61 тисяча, решта поїхали до Угорщини, Словаччини та Румунії.

На сьогодні у чергах у бік ЄС зібралося близько 8 тисяч автомобілів, повідомляє ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що за словами представниці Управління ООН у справах біженців Шабія Манту, з початку російського вторгнення в Україну залишили понад 200 тисяч біженців. Манту також спрогнозувала до 4 млн біженців з України, якщо війна в країні продовжуватиметься.