В Украину из-за границы вернулись 80 000 человек, — ГПСУ

По данным Госпогрнаслужбы, подавляющее большинство граждан, вернувшихся в Украину после 24 февраля, — мужчины.

Украинские граждане, работающие или проживающие за границей, возвращаются на Родину. Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы за последние 5 дней в Украину вернулись 80 000 украинских граждан.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"За 5 суток отражения агрессии люди не только покидали Украину. На Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, подавляющее большинство из которых — мужчины", — говорится в сообщении.

В связи с этим ГПСУ напоминает, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Проверка и пропускные операции предельно упрощены. Также сокращен список необходимых для пересечения границы документов.

Отметим, что согласно данным Госпогранслужбы на 28 февраля из Украины выехали 108 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств. Из них в страны Евросоюза и Молдовы выехало почти 96 тысяч украинских граждан, в Польшу — 61 тысяча, остальные уехали в Венгрию, Словакию и Румынию.

На сегодняшний день в очередях в сторону ЕС скопилось около 8 тысяч автомобилей, сообщает ГПСУ.

Ранее сообщалось, что по словам представительницы Управления ООН по делам беженцев Шабия Манту, с начала российского вторжения Украину покинули более 200 тысяч беженцев. Манту также спрогнозировала до 4 млн беженцев из Украины, в случае если война в стране будет продолжаться.