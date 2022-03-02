Потік українців, які виїжджають за кордон, суттєво знизився, — Держприкордонслужба

Українським біженцям допомагають громадські та благодійні організації, медичні установи, місцеві громади, приватні підприємці, українська діаспора.

Кількість українських громадян на кордоні з країнами ЄС та Молдови продовжує зменшуватись. Прикордонники та митники в активному режимі оформляють гуманітарні вантажі, що прямують до країни. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Рівень навантаження на пунктах пропуску значно знизився, запевняють прикордонники.

Так, 2 березня за дванадцять годин, починаючи з півночі, кількість автомобілів, що чекають на перетин кордону, зменшилася з 3900 до 1425 машин. Пішохідні черги становлять у середньому 30-50 осіб.

Станом на 15 годину 2 березня черги фіксувалися:

на кордоні з Польщею — "Смільниця" (400 авто), "Шегіні" (240);

на кордоні зі Словаччиною — "Малий Березний" (100 авто), "Ужгород" (250 авто)

на кордоні з Румунією — "Солотвино" (50 авто), "Порубне" (300 авто).

Інші пункти пропуску вільні для проїзду, запевняють у Прикордонній службі.

У відомстві повідомляють, що зараз українські прикордонники спільно з митною службою активно займаються оформленням гуманітарних вантажів, які прямують до України для допомоги цивільному населенню та військовим. Усі пункти пропуску працюють цілодобово.

"Іноземні громадські та благодійні організації, медичні установи, місцеві громади, приватні підприємці, українська діаспора передає автомобільним транспортом та поїздами медикаменти, харчові продукти, одяг, спальні мішки, ковдри, подушки, білизну, засоби гігієни", — йдеться в повідомленні Західного регіонального управління.

Найбільше гуманітарки в Україну йде зі Словаччини, Чехії та Польщі. Також є вантажі з Угорщини, Румунії та Словенії.

Прикордонники запевняють, що роблять усе можливе для якнайшвидшого оформлення гуманітарної допомоги. Транспорт із таким вантажем пропускають у пріоритетному порядку.

1 березня на українсько-румунському пункті пропуску "Солотвино — Сігет Мармацієй" відбулася двостороння зустріч керівників митних служб України та Румунії, покликана забезпечити швидке оформлення транспорту з гуманітарними вантажами на кордоні та максимальне сприяння пропуску українських біженців. Богдан Мігей, голова Митної служби Румунії, пообіцяв спростити всі бюрократичні процедури в пунктах пропуску. За його словами, на румунській стороні українським біженцям надають різноманітну допомогу, зокрема їх забезпечують гарячою їжею та сім-картами з доступом до інтернету.

Як повідомила у Twitter представниця Управління ООН у справах біженців Шабія Манту, за шість днів війни Україну вже залишило 836 тис. людей.

"Я працюю в кризових ситуаціях із біженцями майже 40 років, але мені рідко доводилося бачити такий неймовірно швидкий результат людей", — прокоментував гуманітарну катастрофу в Україні Філіппо Гранді, Верховний комісар ООН у справах біженців. Він закликав уряди тримати свої кордони відкритими для всіх, кому потрібна допомога та притулок. За його словами, з країни, яку розриває війна, найближчими днями й місяцями може виїхати до 4 млн осіб.