Поток выезжающих за границу украинцев существенно снизился, — Госпогранслужба

Украинским беженцам помогают общественные и благотворительные организации, медицинские учреждения, местные громады, частные предприниматели, украинская диаспора.

Количество украинских граждан на границе со странами ЕС и Молдовы продолжает уменьшаться. Пограничники и таможенники в активном режиме оформляют гуманитарные грузы, следующие в страну. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины на своей официальной странице в Facebook.

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Уровень нагрузки на пунктах пропуска значительно снизился, уверяют пограничники.

Так, 2 марта за двенадцать часов, начиная с полуночи, количество автомобилей, ожидающих пересечения границы, уменьшилось с 3900 до 1425 машин. Пешеходные очереди составляют в среднем 30-50 человек.

По состоянию на 15 часов 2 марта очереди фиксировались:

на границе с Польшей — "Смільниця" (400 авто), "Шегині" (240);

на границе со Словакией — "Малий Березний" (100 авто), "Ужгород" (250 авто)

на границе с Румынией — "Солотвино" (50 авто), "Порубне" (300 авто).

Остальные пункты пропуска свободны для проезда, уверяют в Пограничной службе.

В ведомстве сообщают, что сейчас украинские пограничники совместно с таможенной службой активно занимаются оформлением гуманитарных грузов, следующих в Украину для помощи гражданскому населению и военным. Все пункты пропуска работают круглосуточно.

"Иностранные общественные и благотворительные организации, медицинские учреждения, местные громады, частные предприниматели, украинская диаспора передает автомобильным транспортом и поездами медикаменты, продукты питания, одежду, спальные мешки, одеяла, подушки, белье, средства гигиены", — говорится в сообщении Западного регионального управления.

Больше всего гуманитарки в Украину идет из Словакии, Чехии и Польши. Также есть грузы из Венгрии, Румынии и Словении.

Пограничники уверяют, что делают все возможное для максимально быстрого оформления гуманитарной помощи. Транспорт с таким грузом пропускается в приоритетном порядке.

1 марта на украино-румынском пункте пропуска "Солотвино — Сігет Мармацієй" состоялась двухсторонняя встреча руководителей таможенных служб Украины и Румынии, призванная обеспечить быстрое оформление транспорта с гуманитарными грузами на границе и максимальное содействие пропуску украинских беженцев. Богдан Мигей, глава Таможенной службы Румынии, пообещал упростить все бюрократические процедуры в пунктах пропуска. По его словам, на румынской стороне украинским беженцам оказывается всевозможная помощь, в том числе их обеспечивают горячей едой и сим-картами с доступом в интернет.

Как сообщила в Twitter представительница Управления ООН по делам беженцев Шабия Манту, за шесть дней войны Украину уже покинуло 836 тыс. человек.

"Я работаю в кризисных ситуациях с беженцами почти 40 лет, но мне редко приходилось видеть такой невероятно быстрый исход людей", — прокомментировал гуманитарную катастрофу в Украине Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Он призвал правительства держать свои границы открытыми для всех, кому нужна помощь и убежище. По его словам, из разрываемой войной страны в ближайшие дни и месяцы может уехать до 4 млн чел.