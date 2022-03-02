Поки знімав звернення: у Харкові над головою у волонтера вибухнув снаряд (відео)

Унаслідок раптового обстрілу противника чоловік не постраждав. Але закінчити звіт перед спонсорами він не встиг.

Снаряд противника прилетів у будівлю прямо над головою волонтера, який знімав у цей момент відео зі звітом про витрачені гроші. На щастя, хлопець залишився живим, відбувшись легким переляком. Про це повідомляється в знятому ним відео.

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"Ми звітуємо, витратили всі гроші щойно — працювали термінали в РОСТі. Ми скупилися, розвозилися, зараз ще закинемо в метро, і ми скінчилися, тому якщо збір грошей знову..." — сказав волонтер. У цей момент пролунав вибух.

Раніше Фокус повідомляв, що російська армія в результаті обстрілів втрачає велику кількість людей, приблизно по півтори тисячі людей на день. Командувача 35 російської армії з важким пораненням вивезли з-під Києва до Білорусі, де він перебуває в реанімації.

Птахофабрика "Чорнобаївська" в Херсонській області залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Зараз там помирають мільйони курей, яких не можна утилізувати через обстріли.