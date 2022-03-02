Близько 1,5 тисячі за добу: Арестович оголосив втрати окупантів

Під обстріл потрапляють і високопосадові військові командири РФ, повідомив Олексій Арестович.

Росія щодня втрачає приблизно півтори тисячі військовослужбовців, і, за даними розвідки, загальні втрати ворога початку вторгнення налічують понад 7 тисяч людей. Про це заявив позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Наша розвідка працює дуже вправно. Ми знаємо багато всього, що там відбувається, у тому числі цифри втрат, які вони (влада Росії — ред.) оголошують у себе на офіційних нарадах. Ці втрати вже понад 7 тисяч убитими. Середня кількість, яке вони втрачають убитими, 1,5 тисячі на добу", – заявив Арестович.

За його словами, командувача 35 російської армії з важким пораненням вивезли з-під Києва до Білорусі, де він перебуває в реанімації. Радник голови ОП зазначає: останній військовий начальник такого рангу гинув, імовірно, у 1944 чи 1943 роках.

Щодо полонених окупантів, їх багато, каже Арестович. Конкретні цифри узагальнюються.

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Про втрату ворога також повідомляв президент Володимир Зеленський 2 березня. На той момент він озвучував цифру близько шести тисяч людей.

Також стало відомо про бої під Крутами, де російські військові зазнали значних втрат — місцеві розповіли, як їхні трупи збирали після битви.