Бій під Крутами повторився: ЗСУ завдали значних втрат ворогові

Жителі ОТГ розповіли, що ворог зазнав значних втрат під Крутами — приблизно дві сотні трупів.

У Чернігівській області 1 березня між селами Пам'ятне та Хороше Озеро відбувся бій української армії та тероборони з ворогом. Про це йдеться в пресслужбі Крутівської ОТГ у Facebook.

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Там нагадали, що у 1918 році під Крутами відбулася битва між армією УНР та більшовиками, що наступали на Київ.

"Тоді українці були змушені відступити. Але ціною численних жертв затримали ворога, що дало час УНР підписати договір у Бресті. Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", — написали в ОТГ.

Жителі громади кажуть, що після бою по всій окрузі зібрали трупи двохсот російських солдатів і двома вантажівками повезли в бік Сумської області.

"Перед битвою росіяни обстріляли Меморіал пам'яті Героям Крут і фотографувалися на його фоні", — додали в пресслужбі.

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Напередодні Білорусь ввела свої військові сили до Чернігівської області.