Бой под Крутами повторился: ВСУ нанесли значительные потери врагу

Жители ОТГ рассказали, что враг понес значительные потери под Крутами - примерно две сотни трупов.

В Черниговской области 1 марта между селами Памятное и Хорошее Озеро состоялся бой украинской армии и теробороны с врагом. Об этом говорится в пресс-службе Крутивськой ОТГ в Facebook.

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Там напомнили, что в 1918 году под Крутами состоялось сражение между армией УНР и большевиками, наступавшими на Киев.

"Тогда украинцы были вынуждены отступить. Но ценой многочисленных жертв задержали врага, что дало время УНР подписать договор в Бресте. Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение", — написали в ОТГ.

Жители общины говорят, что после боя по всей округе собрали трупы двухсот российских солдат и на двух грузовиках повезли в сторону Сумской области.

"Перед сражением россияне обстреляли Мемориал памяти Героям Крут и фотографировались на его фоне", — добавили в пресс-службе.

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