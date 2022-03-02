Около 1,5 тысяч за сутки: Арестович огласил потери оккупантов

Под обстрел попадают и высокопоставленные военные командиры РФ, сообщил Алексей Арестович.

Россия ежедневно теряет примерно полторы тысячи военнослужащих и, по данным разведки, общие потери врага начала вторжения насчитывают более 7 тысяч человек. Об этом заявил внештатный советникглавы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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"Наша разведка работает очень умело. Мы знаем много всего, что там происходит, в том числе цифры потерь, которые они (россие власти. — Ред.) объявляют у себя на официальных совещаниях. Эти потери уже более 7 тысяч убитыми. Среднее количество, которое они теряют убитыми, 1,5 тысячи в сутки", – заявил Арестович.

По его словам, командующего 35 российской армией с тяжелым ранением вывезли из-под Киева в Беларусь, где он находится в реанимации. Советник главы ОП отмечает: последний военный начальник такого ранга погибал, вероятно, в 1944 или 1943 годах.

Касаемо пленных оккупантов, их много, говорит Арестович. Конкретные цифры обобщаются.

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О потеряг врага также сообщал президент Владимир Зеленский 2 марта. На тот момент он озвучивал цифру около шести тысяч человек.

Также стало известно о боях под Крутами, где российские военные понесли значительные потери — местные рассказали, как их трупы собирали после сражения.