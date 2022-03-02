Пока снимал обращение: в Харькове над головой у волонтера взорвался снаряд (видео)

В результате внезапного обстрела противника мужчина не пострадал. Но закончить отчет перед спонсорами он не успел.

Снаряд противника прилетел в здание прямо над головой волонтера, который снимал в этот момент видео с отчетом о потраченных деньгах. К счастью, парень остался жив, отделавшись легким испугом. Об этом сообщается в отснятом им видео.

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"Мы отчитываемся, потратили все деньги только что — работали терминалы в РОСТе. Мы скупились, поразвозились, сейчас еще закинем в метро, и мы кончились, поэтому, если сбор денег снова…", — сказал волонтер. В этот момент раздался взрыв.

Ранее Фокус сообщал, что российская армия в результате обстрелов теряет большое количество людей, примерно по полторы тысячи человек в день. Командующего 35 российской армией с тяжелым ранением вывезли из-под Киева в Беларусь, где он находится в реанимации.

Птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Сейчас там умирают миллионы кур, которых нельзя утилизировать из-за обстрелов.