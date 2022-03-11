У прикордонних пунктах пропуску черг із автомобілів немає, але автобуси оглядають повільно

Люди в соцмережах скаржаться на те, що чекають на свою чергу на прикордонний огляд по 12-15 годин.

Ситуація на кордонах із Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою спокійна, черги майже повністю зникли. Про це повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Але українці скаржаться на великі черги для автобусів.

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Станом на 10:00 11 березня на пунктах пропуску Західного регіонального управління Держприкордонслужби України масових скупчень українців, які виїжджають в інші країни на легкових автомобілях або через пішохідний перехід, не спостерігається. Найбільша кількість пішоходів – 200 осіб – зафіксована на пішохідному пункті пропуску "Чоп" на угорському кордоні.

Водночас у пунктах пропуску зібралися автобуси з пасажирами. Так, на польському кордоні в пункті пропуску "Рава-Руська" стоїть п'ять автобусів із людьми, на переході "Краківець" — 4 автобуси. На угорському кордоні на пункті пропуску "Тиса" сформувалася черга з 13 автобусів.

Люди в соцмережах скаржаться на те, що чекають на свою чергу на прикордонний огляд по 12-15 годин. Користувачка Іра Куликова пише: "Чому так повільно просувається черга на ПП "Тиса"? Ми в автобусі вже 15 годин із дітьми".

Ситуацію з чергами на кордоні можна відслідковувати не лише за офіційними джерелами, а й на інтерактивній сторінці, створеній волонтерами. За їхньою інформацією, на польському кордоні проблемна точка – це пункт пропуску "Краківець", де для пішоходів орієнтовний час очікування – 3 години. У Telegram-каналі "ПП Краківець" користувачка Христина пише: "Стою на пішохідному. За останні 30 хвилин підійшло чоловік 50-60. Черга збільшується".

Прикордонна служба України, у свою чергу, радить громадянам, що евакуюються, обирати для перетину кордону пункти пропуску до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови, але не Польщі. За останні два тижні найбільші автомобільні та пішохідні черги спостерігалися саме на українсько-польському кордоні.

Фокус раніше писав, що в Польщі ухвалили закон про українських біженців.