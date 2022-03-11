В пограничных пунктах пропуска очередей из автомобилей нет, но автобусы досматривают медленно

Люди в соцсетях жалуются на то, что ждут своей очереди на пограничный досмотр по 12-15 часов.

Ситуация на границах с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой спокойная, очереди почти полностью исчезли. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины. Но украинцы жалуются на большие очереди для автобусов.

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По состоянию на 10.00 11 марта на пунктах пропуска Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины массовых скоплений украинцев, выезжающих в другие страны на легковых автомобилях или через пешеходных переход, не наблюдается. Самое большое количество пешеходов — 200 человек — зафиксировано на пешеходном пункте пропуска "Чоп" на венгерской границе.

В то же время в пунктах пропуска скопились автобусы с пассажирами. Так, на польской границе в пункте пропуска "Рава-Руська" стоит пять автобусов с людьми, на переходе "Краківець" — 4 автобуса. На венгерской границе на пункте пропуска "Тиса" сформировалась очередь из 13 автобусов.

Люди в соцсетях жалуются на то, что ждут своей очереди на пограничный досмотр по 12-15 часов. Пользователь Ира Куликова пишет: "Почему так медленно продвигается очередь на ПП "Тиса"? Мы в автобусе уже 15 часов с детьми".

Ситуация с очередями на границе можно отслеживать не только по официальным источникам, но и на интерактивной странице, созданной волонтерами. По их информации, на польской границе проблемная точка — это пункт пропуска "Краковец", где для пешеходов ориентировочное время ожидания — 3 часа. В Telegram-канале "ПП Краківець" пользователь Христина пишет: "Стою на пешеходном. За последние 30 минут подошло человек 50-60. Очередь увеличивается".

Пограничная служба Украины, в свою очередь, советует эвакуирующимся гражданам выбирать для пересечения границы пункты пропуска в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову, но не Польшу. За последние две недели самые большие автомобильные и пешеходные очереди наблюдались именно на украинско-польской границе.

Фокус ранее писал, что в Польше приняли закон об украинских беженцах.