В пограничных пунктах пропуска очередей из автомобилей нет, но автобусы досматривают медленно
Люди в соцсетях жалуются на то, что ждут своей очереди на пограничный досмотр по 12-15 часов.
Ситуация на границах с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой спокойная, очереди почти полностью исчезли. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины. Но украинцы жалуются на большие очереди для автобусов.
По состоянию на 10.00 11 марта на пунктах пропуска Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины массовых скоплений украинцев, выезжающих в другие страны на легковых автомобилях или через пешеходных переход, не наблюдается. Самое большое количество пешеходов — 200 человек — зафиксировано на пешеходном пункте пропуска "Чоп" на венгерской границе.
В то же время в пунктах пропуска скопились автобусы с пассажирами. Так, на польской границе в пункте пропуска "Рава-Руська" стоит пять автобусов с людьми, на переходе "Краківець" — 4 автобуса. На венгерской границе на пункте пропуска "Тиса" сформировалась очередь из 13 автобусов.
Люди в соцсетях жалуются на то, что ждут своей очереди на пограничный досмотр по 12-15 часов. Пользователь Ира Куликова пишет: "Почему так медленно продвигается очередь на ПП "Тиса"? Мы в автобусе уже 15 часов с детьми".
Ситуация с очередями на границе можно отслеживать не только по официальным источникам, но и на интерактивной странице, созданной волонтерами. По их информации, на польской границе проблемная точка — это пункт пропуска "Краковец", где для пешеходов ориентировочное время ожидания — 3 часа. В Telegram-канале "ПП Краківець" пользователь Христина пишет: "Стою на пешеходном. За последние 30 минут подошло человек 50-60. Очередь увеличивается".
Пограничная служба Украины, в свою очередь, советует эвакуирующимся гражданам выбирать для пересечения границы пункты пропуска в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову, но не Польшу. За последние две недели самые большие автомобильные и пешеходные очереди наблюдались именно на украинско-польской границе.
Фокус ранее писал, что в Польше приняли закон об украинских беженцах.