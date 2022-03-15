Військові РФ взяли в полон київського рятувальника під час евакуації людей, — ДСНС

Співробітники відомства просять допомоги у звільненні Олексія Данченка.

Помічник начальника зміни Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Київській області Олексій Данченко потрапив у полон до російських військових під час евакуації мирних мешканців із Гостомеля. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Рятувальники просять усіх, хто може допомогти звільнити його з полону, а також опублікували телефони, через які до них можуть звертатися ті, хто володіє інформацією, як допомогти.

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У свою чергу російські загарбники продовжують чинити військові злочини. Так, 15 березня вони практично повністю зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи в Рубіжному, що на Луганщині. Відомо, що є загиблі, проте точна кількість не називається.

[ + – ] Наслідки обстрілу Рубіжного Фото: ГСЧС

Не залишають окупанти у спокої й Харків. Лише минулої доби рятувальники кілька десятків разів виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів у Київському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова, витягаючи з-під завалів поранених та загиблих.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, за час російської агресії в Україні загинуло значно більше цивільного населення, ніж військових та силовиків разом узятих. Щодо втрат загарбників, то наразі ця цифра становить понад 13 500 осіб.