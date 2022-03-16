На кордоні України виявили бейбі-бокс із дорослим чоловіком (фото)

Чоловік намагався втекти від війни, сховавшись серед дитячого одягу, але прикордонники завадили здійснити цей план.

Українські прикордонники у Чернівецькій області виявили бейбі-бокс із дорослим чоловіком у багажнику автомобіля жінки при перетині нею кордону з Молдовою. Про інцидент повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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"На кордоні з Молдовою прикордонники Чернівецького загону викрили незвичайного "пасажира". Його виявили в пункті пропуску "Росошани" в автомобілі марки Рено, у якому їхала жінка з двома своїми дітьми", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Чоловік сховався в бейбі-бокс

Зазначається, що після перевірки документів прикордонники оглянули ще й багажник машини. Там вони виявили в бейбі-боксі громадянина України 1985 року народження.

Як з'ясувалося, у такий спосіб жінка намагалася вивезти з України чоловіка та батька своїх дітей.

Співробітники Держприкордонслужби не пропустили "пасажира", оскільки, згідно із законом, на період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено.

Наразі охоронцями кордону встановлюються обставини правопорушення.

[ + – ] Затримання чоловіка

На чоловіка склали адміністративні документи за спробу порушення державного кордону України.

Дії його дружини кваліфікували за статтею 332 Кримінального Кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), на неї також склали документи.

Нагадаємо, раніше прикордонники пояснили, яким чоловікам дозволено виїзд з країни. Деякі категорії чоловіків під час воєнного стану мають право виїжджати за межі України. За даними Держприкордонслужби, обмеження на виїзд з України не поширюється на цілу низку чоловіків, зокрема на батьків-одинаків та громадян, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей.