Воєнний стан в Україні: прикордонники пояснили, яким чоловікам дозволено виїзд із країни

За даними Держприкордонслужби, обмеження на виїзд з України не поширюється на цілу низку чоловіків, зокрема на батьків-одинаків і громадян, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей.

Деякі категорії чоловіків під час воєнного стану мають право виїжджати за межі України. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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Так, відомство вирішило опублікувати перелік винятків щодо обмежень на виїзд із країни чоловікам віком від 18 до 60 років.

Відповідно до чинного законодавства, перетин державного кордону в умовах воєнного стану дозволяється:

чоловікам, які мають відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок про непридатність, підписаний військово-лікарською комісією;

чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батькам-одинакам, які самостійно виховують дитину молодше 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;

чоловікам, які є усиновлювачами, опікунами;

чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану в Україні через вторгнення регулярної армії РФ. В МВС попереджали, що українці не відчують на собі суттєвих обмежень, серед яких перевірка документів, поява на вулицях посилених патрулів та огляд транспортних засобів. Крім того, указ Володимира Зеленського забороняє чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати за межі країни.

Також повідомлялося, що в Україні після масштабного вторгнення військ РФ запустили онлайн-сервіс для допомоги в евакуації громадян. Спеціальний ресурс, розроблений IT-фахівцями з UkraineNow, допомагає українцям знайти транспорт або попутників для спільного виїзду з небезпечних регіонів.