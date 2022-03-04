Военное положение в Украине: пограничники объяснили, каким мужчинам разрешен выезд из страны

По данным Госпогранслужбы, ограничения на выезд из Украины не распространяется на целый ряд мужчин, в том числе на отцов-одиночек и граждан, на содержании которых находятся трое и более детей.

Некоторые категории мужчин во время военного положения имеют право выезжать за пределы Украины. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

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Так, ведомство решило опубликовать перечень исключений относительно ограничений на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Согласно действующему законодательству, пересечение государственной границы в условиях военного положения разрешается:

мужчинам, которые имеют отсрочку от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или вывод о непригодности, который был подписан военно-врачебной комиссией;

мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

отцам-одиночкам, которые самостоятельно воспитывают ребенка младше 18 лет или на содержании которых есть ребенок с инвалидностью;

мужчинам, которые являются усыновителями, опекунами;

мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в Украине из-за вторжения регулярной армии РФ. В МВД предупреждали, что украинцы не ощутят на себе существенные ограничения, среди которых проверка документов, появление на улицах усиленных патрулей и досмотр транспортных средств. Помимо этого, указ Владимира Зеленского запрещает мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за пределы страны.

Также сообщалось, в Украине после масштабного вторжения войск РФ запустили онлайн-сервис для помощи в эвакуации граждан. Специальный ресурс, который был разработан IT-специалистами из UkraineNow, помогает украинцам найти транспорт или попутчиков для совместного выезда из опасных регионов.