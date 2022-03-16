Миколаїв стає тиловим містом, варіантів напасти в росіян немає

За словами Віталія Кіма, українські військові відсунули лінію фронту, а окупанти сидять в окопах.

Найближчим часом російські війська не планують нападати на Миколаїв, місто стане тиловим. Про ситуацію в Миколаєві та околицях розповів голова ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

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Кім зазначимо, що окупанти деморалізовані та сидять в окопах.

"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки, вони окопалися, сидять в окопах, нічого не хочуть робити. Не розуміють, де вони, хто по них стріляє і що їм робити. Залишали їх командири, вони відстрілюються в будь-який бік, хто б не підходив", — розповів голова ОВА.

За словами Кіма, окупанти з боку Херсона переміщуються за місто та будують собі нову лінію оборони.

"Це означає, що в найближчому майбутньому Миколаїв має бути тиловим містом. Варіантів поки що напасти на Миколаїв немає", — заявив Кім.

Також він додав, що українські війська зазнають втрат, але наші герої йдуть в атаку та відвойовують території.

У зв'язку із ситуацією, що склалася, Миколаїв переходить у нормальний режим роботи, у місті наведуть порядок з п'яницями і мародерами.

Також голова ОВА пообіцяв, що будуть посилені заходи щодо безпеки городян та бізнесу.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ завдали удару по басейну "Нептун" у Маріуполі, де ховалися вагітні жінки. Також на території спорткомплексу на момент обстрілу перебували жінки з дітьми до 3 років. Одна з постраждалих перебуває під уламками будівлі.

Також у Маріуполі ЗС РФ скинули надпотужну бомбу на театр, де були сотні людей. Наразі неможливо витягнути людей з-під завалів, бо російські обстріли продовжуються.