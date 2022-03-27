Обличчя війни. Вчителька з Чугуєва поїхала в Польщу на лікування, — New York Post (фото)

Олена Курило із серйозними травмами очей пробула в обложеному Чугуєві 22 дні.

Українська вчителька хореографії з Чугуєва Олена Курило, чиє забинтоване закривавлене обличчя стало чи не найвідомішим символом російсько-української війни, поїхала в Польщу на лікування, повідомляє американський таблоїд New York Post.

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Через добу після початку війни її обличчя потрапило на перші шпальти багатьох західних видань, серед яких Guardian, Daily Express, Daily Mail, New York Post, Sun, Independent та інші провідні світові ЗМІ.

[ + – ] Обличчя Олени Курило потрапило на перші шпальти західних ЗМІ

52-річна українка потрапила під обстріл у перший день війни 24 лютого. Коли російська армія відкрила вогонь по Чугуєву, снаряд потрапив у житловий будинок, де проживала Олена, внаслідок чого уламки шибки потрапили їй в обличчя. Вона зазнала серйозної травми очей і частково втратила зір.

"Я зовсім не бачу. Я бачу десь світло, в кінці, як кажуть, а так зовсім не бачу", — розповіла вчителька 16 березня в інтерв'ю ТСН.

[ + – ] Олена Курило після обстрілу Чугуєва

За її словами, спочатку жінка відмовлялася сідати у швидку допомогу, повною мірою не усвідомлюючи серйозність отриманої травми, але потім з'ясувалося, що наслідки травми можуть призвести до повної втрати зору.

Як повідомляє британська газета Daily Mirror, Олена провела 22 дні в руїнах власного будинку, а 18 березня їй вдалося вирватися з обложеного міста та разом із дочкою Катериною виїхати до Польщі, де в спеціалізованій клініці лікарі їй надають необхідну допомогу.

Варто зазначити, що Олена Курило не збиралася їхати з України. За її словами, ні про еміграцію, ні про тимчасовий притулок не може йтися.

"Я навіть коли їду кудись відпочивати на тиждень, мені вже через тиждень хочеться додому, я не можу", — запевняє Олена.

Версія російського агітпропу

Водночас, видання Stop Fake говорить про те, що російська пропаганда почала поширювати інформацію, що Олена Курило нібито є співробітницею 72-го центру інформаційно-психологічних операцій України. Тому всі фото з жінкою, у якої закривавлене обличчя, є не більш як постановкою, оскільки кров на обличчі "надто неприродна", а бинт на голові абсолютно чистий.

Проте фотожурналіст, який робив знімки Олени в інтерв'ю ВВС, пояснив, що "обличчя Олени було поранено уламками дзеркала, яке впало внаслідок обстрілу російськими військовими житлового комплексу в Чугуєві під Харковом". Це підтверджується фото з архіву агентства, на якому видно закривавлені уламки скла.

[ + – ] Фото осколків скла з квартири Олени Курило

Сама Олена повідомила, що під час вибуху на неї посипалися уламки дзеркала із шафи-купе та частини розбитого вікна. У зв'язку з цим видання Stop Fake дійшло висновку, що заяви російського агітпропу хибні та не витримують об'єктивної критики.

Раніше повідомлялося, що 24 березня внаслідок обстрілу в Чугуєві спалахнув багатоквартирний житловий будинок. Як повідомили рятувальники з ДСНС, у будинку загинув неповнолітній хлопчик.