Лицо войны. Учительница из Чугуева уехала в Польшу на лечение, — New York Post (фото)

Елена Курило с серьезными травмами глаз пробыла в осажденном Чугуеве 22 дня.

Украинская учительница хореографии из Чугуева Елена Курило, чье забинтованное окровавленное лицо стало едва ли не самым узнаваемым символом российско-украинской войны, уехала в Польшу на лечение, сообщает американский таблоид New York Post.

Спустя сутки после начала войны ее лицо попало на первые полосы многих западных изданий, среди которых The Guardian, Daily Express, Daily Mail, New York Post, The Sun, Independent и другие ведущие мировые СМИ.

[ + – ] Лицо Елены Курило попало на первые полосы западных СМИ

52-летняя украинка попала под обстрелы в первый день войны 24 февраля. Когда российская армия открыла огонь по Чугуеву, снаряд угодил в жилой дом где проживала Елена, в результате чего осколки оконного стекла попали ей в лицо. Она получила серьезную травму глаз и частично потеряла зрение.

"Я совсем не вижу. Я вижу где-то свет, в конце, как говорится, а так совсем не вижу", – рассказала учительница 16 марта в интервью ТСН.

[ + – ] Елена Курило после обстрела Чугуева

По ее словам, сначала женщина отказывалась садиться в скорую помощь, в полной мере не осознавая серьезность полученной травмы, но после оказалось, что последствия травмы могут привести к полной потере зрения.

Как сообщает британская газета Daily Mirror, Елена провела 22 дня в руинах собственного дома, а 18 марта ей удалось вырваться из осажденного города и вместе с дочерью Екатериной уехать в Польшу, где в специализированной клинике врачи ей оказывают необходимую помощь.

Стоит отметить, что Елена Курило не собиралась уезжать из Украины. По ее словам, ни об эмиграции, ни о временном убежище речь идти не может.

"Я даже когда еду куда-нибудь отдыхать на неделю, мне уже через неделю хочется домой, я не могу", – уверяет Елена.

Версия российского агитпропа

В то же время издание Stop Fake говорит о том, что российская пропаганда начала распространять информацию, что Елена Курило якобы является сотрудницей 72-го центра информационно-психологических операций Украины. Поэтому все фото с женщиной, у которой окровавленное лицо, являются не более чем постановкой, поскольку кровь на лице "слишком неестественная", а бинт на голове совершенно чистый.

Однако фотожурналист, который делал снимки Елены в интервью BBC объяснил, что "лицо Елены было ранено обломками зеркала, которое упало в результате обстрела российскими военными жилищного комплекса в Чугуеве под Харьковом". Это подтверждается фотографией из архива агентства, на котором видны окровавленные осколки стекла.

[ + – ] Фото осколков стекла из квартиры Елены Курило

Сама Елена сообщила, что во время взрыва на нее посыпались осколки зеркала из шкафа-купе и части разбитого окна. В связи с этим издание Stop Fake пришло к выводу, что заявления российского агитпропа несостоятельны и не выдерживают объективной критики.

Ранее сообщалось, что 24 марта в результате обстрела в Чугуеве загорелся многоквартирный жилой дом. Как сообщили спасатели из ГСЧС, в доме погиб несовершеннолетний мальчик.