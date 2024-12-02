Россиянин показал поселок "из Сталкера" в Курской области, который обстреляли ВС РФ (видео)

Неизвестный снял на видео масштабы разрушений, которые осуществили ВС РФ во время боев за поселок Веселое в Курской области. На кадрах заметно, что не осталось ни одного целого дома или здания после массированных атак россиян.

Житель РФ снял видео в одном из поселков Курской области, где сравнивает виды в этом населенном пункте с кадрами из всемирно известной постапокалиптической франшизы STALKER. Соответствующие кадры разместил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram.

"Посёлок Весёлое. Игра STALKER. Только все вживую", — сказал неизвестный мужчина, который снимал видео.

На кадрах заметно, что ряд домов, автобусная остановка и другие здания подверглись серьезным разрушениям. Неизвестный проходит между зданиями и показывает общие масштабы уничтоженного имущества в поселке Веселое.

поселок Веселое в Курской области РФ (фото: скриншот Google Maps)

"Россияне удивляются, что населенный пункт в Курской области очень похож на наполнение компьютерной игры, сделанной в Украине", — пишет Цаплиенко и добавляет, что сам населенный пункт находится за пределами территории, которая находится под контролем украинских сил в Курской области.

Журналист добавляет, что значительная часть разрушений "произошла из-за обстрелов российского тяжелого оружия, когда украинская армия попыталась занять этот населенный пункт".

Напомним, Фокус сообщал, что Силы обороны под Курском наносят ощутимый урон ВС РФ. Полковник Вадим Мысник отметил, что в последнее время даже российские пропагандисты не говорят об успехах на Курском направлении, где Силы обороны продолжают отражать накаты вражеской пехоты.

Также мы писали, что ВСУ ранили топ-генерала КНДР во время удара по бункеру РФ в Курской области. Дальнобойные ракеты Storm Shadow ВСУ добрались до бетонного бункера на территории РФ, где, вероятно, находились российские и северокорейские офицеры. Один из офицеров КНДР получил ранения.