Росіянин показав селище "зі Сталкера" в Курській області, яке обстріляли ЗС РФ (відео)

Невідомий зняв на відео масштаби руйнувань, яке здійснили ЗС РФ під час боїв за селище Веселе Курської області. На кадрах помітно, що не залишилося жодного цілого дому чи будівлі після масованих атак росіян.

Мешканець РФ зняв відео в одному із селищ Курської області, де порівнює види в цьому населеному пункті з кадрами з всесвітньо відомої постапокаліптичної франшизи STALKER. Відповідні кадри розмістив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram.

"Селище Веселе. Гра STALKER. Тільки все вживу", — сказав невідомий чоловік, який знімав відео.

На кадрах помітно, що низка будинків, автобусна зупинка та інші будівлі зазнали серйозних руйнувань. Невідомий проходить поміж будівлями та показує загальні масштаби знищеного майна у селищі Веселе.

Село Веселе в Курській області РФ (фото: скріншот Google Maps)

"Росіяни дивуються, що населений пункт в Курській області дуже схожий на наповнення комп'ютерної гри, зробленої в Україні", — пише Цаплієнко та додає, що сам населений пункт знаходиться поза межами території, яка перебуває під контролем українських сил у Курській області.

Журналіст додає, що значна частина руйнувань "сталася через обстріли російської важкої зброї, коли українська армія спробувала зайняти цей населений пункт".

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Сили оборони під Курськом завдають відчутної шкоди ЗС РФ. Полковник Вадим Мисник зазначив, що останнім часом навіть російські пропагандисти не говорять про успіхи на Курському напрямку, де Сили оборони продовжують відбивати накати ворожої піхоти.

Також ми писали, що ЗСУ поранили топгенерала КНДР під час удару по бункеру РФ у Курській області. Далекобійні ракети Storm Shadow ЗСУ дістались до бетонного бункера на території РФ, де, ймовірно, перебували російські та північнокорейські офіцери. Один з офіцерів КНДР отримав поранення.