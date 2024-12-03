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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Повреждены 4 частных дома, два автомобиля: ВС РФ атаковали 9 областей Украины, последствия

БПЛА, шахед, обстрел Украины
Фото: Национальная полиция | Один БПЛА был локационно потерян, еще два оказались в воздушном пространстве в направлении Беларуси

По данным Воздушных сил, Украину атаковали 28 дронов "шахед", а также БПЛА других типов. БПЛА запускали из Приморско-Ахтарска, Курска, Орла и Миллерово в РФ.

В ночь со 2 на 3 декабря ВСУ отразили российскую воздушную атаку — сбили 22 ударных дрона. Но в Тернопольской и Ровненской областях фиксировали попадания российских боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Воздушная атака продолжалась с 22:00, украинская система ПВО работала в девяти областях. Оккупанты использовали 28 дронов "шахед", а также БПЛА других типов. Пуски осуществлялись из Приморско-Ахтарска, Курска, Орла и Миллерово в РФ.

По состоянию на 09:00 усилиями подразделений зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и ВСУ были поражены 22 беспилотника российских войск. В Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Обстрел Украины 3 декабря Fullscreen
Обстрел Украины 3 декабря

Сообщается, что один беспилотник был локационно потерян, еще два оказались в воздушном пространстве в направлении Беларуси, а также на временно оккупированной территории.

Российская атака 3 декабря: последствия по областям

"Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровненской областях", — отмечается в публикации Воздушных сил.

По данным Киевской ОГА, в области работали силы ПВО, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Но упавшие "обломками сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор. В домах выбиты окна и двери, повреждены кровли", говорится в публикации.

Сообщается также, что в одном из домов повреждена газовая труба, но утечку ликвидировали, подачу газа перекрыли.

Пострадавшим будет предоставлена необходимая помощь по восстановлению поврежденных домов, заверили представители ОГА.

В Ровненской области целью российской атаки стал объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

ОВА Ровненской области Fullscreen
Сообщение ОВА Ровненской области

Городской голова Тернополя Сергей Надал отметил, что российский "шахед" попал в энергообъект в городе — в итоге частичные отключения света.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что за время ночной атаки ВС РФ украинская ПВО уничтожила один вражеский "шахед". Сообщения о последствиях и пострадавших пока не поступали.

ОВА Хмельницкой области Fullscreen
Сообщение ОВА Хмельницкой области

Напомним, что ВС РФ применяют "новую" тактику ударов по Украине. Украинская общественная организация Truth Hounds, занимающаяся документированием и расследованием международных преступлений, рассказала о тактике обстрелов РФ.

Также сообщалось, что под оккупированным Токмаком украинский FPV-дрон атаковал топливозаправщик российских войск.