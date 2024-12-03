Повреждены 4 частных дома, два автомобиля: ВС РФ атаковали 9 областей Украины, последствия

По данным Воздушных сил, Украину атаковали 28 дронов "шахед", а также БПЛА других типов. БПЛА запускали из Приморско-Ахтарска, Курска, Орла и Миллерово в РФ.

В ночь со 2 на 3 декабря ВСУ отразили российскую воздушную атаку — сбили 22 ударных дрона. Но в Тернопольской и Ровненской областях фиксировали попадания российских боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

Воздушная атака продолжалась с 22:00, украинская система ПВО работала в девяти областях. Оккупанты использовали 28 дронов "шахед", а также БПЛА других типов. Пуски осуществлялись из Приморско-Ахтарска, Курска, Орла и Миллерово в РФ.

По состоянию на 09:00 усилиями подразделений зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и ВСУ были поражены 22 беспилотника российских войск. В Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Обстрел Украины 3 декабря

Сообщается, что один беспилотник был локационно потерян, еще два оказались в воздушном пространстве в направлении Беларуси, а также на временно оккупированной территории.

Российская атака 3 декабря: последствия по областям

"Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровненской областях", — отмечается в публикации Воздушных сил.

По данным Киевской ОГА, в области работали силы ПВО, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Но упавшие "обломками сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 4 частных дома, два автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком, забор. В домах выбиты окна и двери, повреждены кровли", говорится в публикации.

Сообщается также, что в одном из домов повреждена газовая труба, но утечку ликвидировали, подачу газа перекрыли.

Пострадавшим будет предоставлена необходимая помощь по восстановлению поврежденных домов, заверили представители ОГА.

В Ровненской области целью российской атаки стал объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение ОВА Ровненской области

Городской голова Тернополя Сергей Надал отметил, что российский "шахед" попал в энергообъект в городе — в итоге частичные отключения света.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что за время ночной атаки ВС РФ украинская ПВО уничтожила один вражеский "шахед". Сообщения о последствиях и пострадавших пока не поступали.

Сообщение ОВА Хмельницкой области

Напомним, что ВС РФ применяют "новую" тактику ударов по Украине. Украинская общественная организация Truth Hounds, занимающаяся документированием и расследованием международных преступлений, рассказала о тактике обстрелов РФ.

Также сообщалось, что под оккупированным Токмаком украинский FPV-дрон атаковал топливозаправщик российских войск.