Пошкоджено 4 приватні будинки, два автомобілі: ЗС РФ атакували 9 областей України, наслідки

За даними Повітряних сил, Україну атакували 28 дронів "шахед", а також БПЛА інших типів. БПЛА запускали з Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллерова в РФ.

У ніч із 2 на 3 грудня ЗСУ відбили російську повітряну атаку — збили 22 ударні дрони. Але в Тернопільській та Рівненській областях фіксували влучання російських баражувальних боєприпасів. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Повітряна атака тривала з 22:00 години, українська система ППО працювала в дев'яти областях. Окупанти використовували 28 дронів типу "шахед", а також БПЛА інших типів. Пуски здійснювалися з Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла і Міллерово в РФ.

Станом на 09:00 зусиллями підрозділів зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил і ЗСУ було уражено 22 безпілотники російських військ. У Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Обстріл України 3 грудня

Повідомляється, що один безпілотник був локаційно втрачений, ще два опинилися в повітряному просторі в напрямку Білорусі, а також на тимчасово окупованій території.

Російська атака 3 грудня: наслідки по областях

"Зафіксовано кілька влучань по об'єктах критичної інфраструктури в Тернопільській та Рівненській областях", — зазначається в публікації Повітряних сил.

За даними Київської ОДА, в області працювали сили ППО, влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено. Але "уламками збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, два автомобілі, знищено гаражне приміщення з господарським блоком, паркан. У будинках вибито вікна та двері, пошкоджено покрівлі", ідеться в публікації.

Повідомляють також, що в одному з будинків пошкоджено газову трубу, але витік ліквідували, подачу газу перекрили. Постраждалим буде надано необхідну допомогу з відновлення пошкоджених будинків, запевнили представники ОДА.

У Рівненській області метою російської атаки став об'єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає.

Повідомлення ОВА Рівненської області

Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що російський "шахед" влучив в енергооб'єкт у місті — у підсумку часткові відключення світла.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що за час нічної атаки ЗС РФ українська ППО знищила один ворожий "шахед". Повідомлень про наслідки та постраждалих поки що не надходило.

Повідомлення ОВА Хмельницької області

Нагадаємо, що ЗС РФ застосовують "нову" тактику ударів по Україні. Українська громадська організація Truth Hounds, що займається документуванням і розслідуванням міжнародних злочинів, розповіла про тактику обстрілів РФ.

Також повідомлялося, що під окупованим Токмаком український FPV-дрон атакував паливозаправник російських військ.