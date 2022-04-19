Убитий у Бучі Навальний виявився далеким родичем російського опозиціонера

Староста села Нове Залісся, який також носить прізвище Навальний, повідомив, що в убитого Іллі та російського політика був спільний прадід.

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Житель Бучі Ілля Навальний, який загинув під час окупації міста ЗС РФ, виявився далеким родичем російського опозиційного політика Олексія Навального, повідомляє "Настоящее время".

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Про це розповів староста села Нове Залісся Павло Навальний, ще один далекий родич російського політика.

"Так, Ілля був далеким родичем Олексія, є спільний прадід", — розповів староста, який, за твердженням журналістів ВВС, котрі взяли у нього інтерв'ю, сам є троюрідним братом політика.

[ + – ] Документи вбитого в Бучі Іллі Навального Фото: Скриншот

Ближчі родичі Олексія Навального на Київщині не постраждали, повідомив Павло Навальний.

Нагадаємо, про вбивство в Бучі родича Олексія Навального повідомило раніше німецьке видання Bild. Місцеві жителі передбачили, що Іллю застрелили через прізвище, оскільки раніше побачили його документи.

Його сусідка Марія розповіла, що востаннє бачила Іллю 12 березня.

"Ми увійшли в наш будинок, і зустріли Іллю, який спускався сходами. Я сказала йому: не виходь, там буде стрілянина. Але він все ще хотів ненадовго вийти, щоб викурити цигарку. Потім я чула постріли знову й знову", — коли сусідка вийшла за годину з підвалу, то побачила, як Ілля лежав на підлозі. Російські окупанти вистрілили йому в голову. Поруч із ним лежав його паспорт.

[ + – ] Документи вбитого в Бучі Іллі Навального Фото: Скриншот

Відомо, що російський політик Олексій Навальний має українське коріння. Його батько Анатолій Іванович Навальний, народився у селі Нове Залісся під Чорнобилем. Олексій часто бував тут у дитинстві у родичів. Як повідомляли минулого року журналісти ВВС Україна, у Новому Заліссі жив двоюрідний брат Олексія Навального, Олександр, і ще 11 людей з таким самим прізвищем.

Олексій Навальний і його прихильники поки що не прокоментували інформацію про його спорідненість з убитим Іллею Навальним.

Сам політик зараз перебуває у виправній колонії №2 у місті Покрові Володимирської області, куди його відправили після заміни умовного терміну на реальний у справі "Ів Роше".