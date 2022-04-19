Убитый в Буче Навальный оказался дальним родственником российского оппозиционера

Староста села Новое Залесье также носящий фамилию Навальный, сообщил, что у убитого Ильи и российского политика был общий прадед

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Житель Бучи Илья Навальный, погибший во время оккупации города ВС РФ, оказался дальним родственником российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает "Настоящее время".

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Об этом рассказал староста села Новое Залесье Павел Навальный, еще один дальний родственник российского политика.

"Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед", – рассказал староста, который, по утверждению журналистов ВВС, взявших у него интервью, сам приходится политику троюродным братом.

[ + – ] Документы убитого в Буче Ильи Навального Фото: Скриншот

Более близкие родственники Алексея Навального в Киевской области не пострадали, сообщил Павел Навальный.

Напомним, об убийстве в Буче родственника Алексея Навального сообщило ранее немецкое издание Bild. Местные жители предположили, что Илью застрелили из-за фамилии, поскольку ранее увидели его документы.

Его соседка Мария рассказала, что последний раз видела Илью 12 марта.

"Мы вошли в наш дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказала ему: не выходи, там будет стрельба. Но он все еще хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова", — когда соседка вышла через час из подвала, то увидела Илью лежащим на полу. Российские оккупанты выстрелили ему в голову. Рядом с ним лежал его паспорт.

[ + – ] Документы убитого в Буче Ильи Навального Фото: Скриншот

Известно, что российский политик Алексей Навальный имеет украинские корни. Его отец Анатолий Иванович Навальный, родился в селе Новое Залесье под Чернобылем. Алексей часто бывал здесь в детстве у родственников. Как сообщали в прошлом году журналисты BBC Украина, в Новом Залесье жил двоюродный брат Алексея Навального, Александр, и еще 11 человек с такой же фамилией.

Алексей Навальный и его сторонники пока не прокомментировали информацию о его родстве с убитым Ильей Навальным.

Сам политик в данный момент находится в исправительной колонии №2 в городе Покрове Владимирской области, куда его отправили после замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше".