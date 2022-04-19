"Нова пошта" відновлює кур'єрську доставку в Бучі та Ірпені

Вісім відділень "Нової пошти" продовжують працювати на Херсонщині, на Харківщині функціонує 99 відділень компанії.

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"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку у звільненому передмісті Києва, а саме в Бучі, Ірпені та Стоянці. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

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Відділення "Нової пошти" продовжують працювати у 22 областях України, повністю офіси зачинені на території Донецької та Луганської областей, де точаться бої.

Надіслати та отримати посилки можна в Сумській та Чернігівській областях, де функціонує по 64 відділення на кожен регіон.

У Харківській області працює 99 відділень, 48 з них — у самому Харкові, проте частина лише приймає посилки, але не працює на відправку. Одне відділення продовжує працювати в місті Лозова, де місцева влада рекомендувала населенню евакуюватись.

97 відділень відчинено в Миколаївській області. 15 квітня армія РФ обстріляла сортувальне депо "Нової пошти" в Миколаєві, обійшлося без жертв.

Найменше відділень — лише вісім — функціонує на Херсонщині. В регіоні "Нова пошта" продовжує доставляти посилки в населені пункти Брилівка, Білозерка, Гола Пристань, Каланчак, Комишани, Нова Збур'ївка, Чорнобаївка та Чулаківка.

[ + – ] В Україні працює понад 4 тис. відділень "Нової пошти"

Повний список робочих відділень "Нової пошти" можна переглянути на карті.

Нагадаємо, що 24 березня російські війська обстріляли людей у черзі до відділення "Нової пошти" в Харкові.