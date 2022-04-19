"Нова пошта" відновлює кур'єрську доставку в Бучі та Ірпені
Вісім відділень "Нової пошти" продовжують працювати на Херсонщині, на Харківщині функціонує 99 відділень компанії.
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"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку у звільненому передмісті Києва, а саме в Бучі, Ірпені та Стоянці. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.
Відділення "Нової пошти" продовжують працювати у 22 областях України, повністю офіси зачинені на території Донецької та Луганської областей, де точаться бої.
Надіслати та отримати посилки можна в Сумській та Чернігівській областях, де функціонує по 64 відділення на кожен регіон.
У Харківській області працює 99 відділень, 48 з них — у самому Харкові, проте частина лише приймає посилки, але не працює на відправку. Одне відділення продовжує працювати в місті Лозова, де місцева влада рекомендувала населенню евакуюватись.
97 відділень відчинено в Миколаївській області. 15 квітня армія РФ обстріляла сортувальне депо "Нової пошти" в Миколаєві, обійшлося без жертв.
Найменше відділень — лише вісім — функціонує на Херсонщині. В регіоні "Нова пошта" продовжує доставляти посилки в населені пункти Брилівка, Білозерка, Гола Пристань, Каланчак, Комишани, Нова Збур'ївка, Чорнобаївка та Чулаківка.
Повний список робочих відділень "Нової пошти" можна переглянути на карті.
Нагадаємо, що 24 березня російські війська обстріляли людей у черзі до відділення "Нової пошти" в Харкові.