"Новая почта" возобновляет курьерскую доставку в Буче и Ирпене

Восемь отделений "Новой почты" продолжают работать в Херсонской области, на Харьковщине функционирует 99 отделений компании.

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"Новая почта" возобновила курьерскую доставку в освобожденном пригороде Киева, а именно в Буче, Ирпене и Стоянке. Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

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Отделения "Новой почты" продолжают работать в 22 областях Украины, полностью офисы закрыты на территории Донецкой и Луганской областей, где ведутся бои.

Отправить и получить посылки можно в Сумской и Черниговской областях, где функционирует по 64 отделения на каждый регион.

В Харьковской области работает 99 отделений, 48 из них — в самом Харькове, однако часть из них лишь принимает посылки, но не работает на отправку. Одно отделение продолжает работать в городе Лозовая, где местная власть рекомендовала населению эвакуироваться.

97 отделений открыто в Николаевской области. 15 апреля армия РФ обстреляла сортировочное депо "Новой почты" в Николаеве, обошлось без жертв.

Меньше всего отделений — всего восемь — функционирует на Херсонщине. В регионе "Новая почта" продолжает доставлять посылки в населенные пункты Брилевка, Белозерка, Голая Пристань, Каланчак, Комышаны, Новая Збурьевка, Чернобаевка и Чулаковка.

[ + – ] В Украине работает более 4 тыс. отделений "Новой почты"

Полный список работающих отделений "Новой почты" можно посмотреть на карте.

Напомним, что 24 марта российские войска обстреляли людей в очереди к отделению "Новой почты" в Харькове.