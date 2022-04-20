Збунтувалися проти Кирила: Рівненська єпархія вимагає скликати Синод для проголошення автокефалії

Священики засудили слова патріарха Кирила про війну в Україні та вимагають надати автокефалію Українській Православній Церкві.

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Члени Єпархіальної ради Рівненської єпархії Української Православної Церкви опублікували звернення до митрополита Онуфрія із проханням скликати Синод УПЦ МП. Текст звернення опубліковано на офіційному сайті Рівненської єпархії УПЦ.

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У зверненні священнослужителів засуджується позиція патріарха Кирила, який підтримав початок війни Росії проти України, внаслідок чого загинула велика кількість цивільних. Священики закликають митрополита Онуфрія винести на обговорення священного Синоду питання про дарування автокефалії УПЦ, яке було порушено ще в 1991 році.

"Війна — це божевілля, божевіллям є і ворожнеча між своїми людьми, спровокована релігійною нетерпимістю. Тому ми закликаємо об'єднатися у спільній боротьбі з окупантом усіх, незалежно від віросповідання та національності для досягнення миру.

Ми не погоджуємося з висловами Патріарха Кирила про ситуацію в Україні, оскільки його оцінка нереальна і приносить смуту, нестабільність у життя наших священиків і вірян. Просимо донести нашу позицію до патріарха.

Також звертаємося з проханням до Блаженнішого Митрополита Онуфрія про скликання Священного Синоду УПЦ щодо питання дарування автокефалії повноті Української Православної Церкви, яке було порушено ще в 1991 році, подумати над шляхом вирішення цього питання, якщо буде на це Воля Господня”, — заявили члени Єпархії Рівненської області.

На початку березня патріарх Кирило, виступаючи з проповіддю у прощену неділю, заявив, що причиною війни в Україні стали "гей-паради". Глава РПЦ не засудив дії російської влади та президента Путіна та дав "духовну" оцінку подіям в Україні.