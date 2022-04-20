Взбунтовались против Кирилла: Ровенская епархия требует созвать Синод для провозглашения автокефалии

Священники осудили слова патриарха Кирилла о войне в Украине и требуют предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви.

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Члены Епархиального совета Ровенской епархии Украинской Православной Церкви опубликовали обращение к митрополиту Онуфрию с просьбой созвать Синод УПЦ МП. Текст обращения опубликован на официальном сайте Ровенской епархии УПЦ.

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В обращении священнослужителей осуждается позиция патриарха Кирилла, который поддержал начало войны России против Украины, в результате чего погибло большое количество гражданских. Священники призывают митрополита Онуфрия вынести на обсуждение священного Синода вопрос о дарении автокефалии УПЦ, который был поднят еще в 1991 году.

"Война — это безумие, безумием есть и вражда между своими людьми, спровоцированная религиозной нетерпимостью. Поэтому мы призываем объединиться в совместной борьбе с оккупантом всех, независимо от вероисповедания и национальности для достижения мира.

Мы не согласны с выражениями Патриарха Кирилла о ситуации в Украине, поскольку его оценка нереальна и приносит смуту, нестабильность в жизнь наших священников и верных. Просим донести нашу позицию патриарху.

Также обращаемся с просьбой к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию о созыве Священного Синода УПЦ по вопросу дарения автокефалии полноте Украинской Православной Церкви, которое было поднято еще в 1991 году, подумать над путем решения этого вопроса, если будет на это Воля Господня", — заявили члены Епархии Ровенской области.

В начале марта патриарх Кирилл, выступая с проповедью в прощеное воскресенье, заявил, что причиной войны в Украине стали "гей-парады". Глава РПЦ не осудил действия российской власти и президента Путина и дал "духовную" оценку событиям в Украине.