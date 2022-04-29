Двох мешканців Київської області підозрюють у держзраді та вбивстві, — Офіс Генпрокурора

За даними слідства, колаборанти отримали зброю від окупантів та застрелили жителів Великої Димерки.

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Двом жителям Київської області оголосили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами, повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Слідство встановило, що під час окупації с. Залісся Броварського району підозрювані співпрацювали з російськими окупантами. Отримавши від них військове екіпірування, амуніцію та зброю з боєкомплектом, вони вели розвідку та брали участь у патрулюванні на території Броварського району, перевіряли документи в місцевих мешканців.

"11 березня, виконуючи злочинні накази військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення, вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка, — зазначає Офіс Генпрокурора. — Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці".

Наприкінці березня пресслужба поліції Київської області повідомила про затримання двох автоматників, які 13 березня викрали автомобіль і дорогою розстріляли у Великій Димерці двох мирних жителів. Один зі стрільців — 29-річний мешканець селища, другий — 30-річний раніше засуджений виходець із Богданівки.

Раніше Фокус повідомляв про те, що у квітні СБУ затримала голову Миколаївської окружної прокуратури за підозрою в держзраді. Як стверджують у СБУ, глава прокуратури співпрацював з окупаційними військами, а для відводу від себе підозр використовував посередника.