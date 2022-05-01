У Львові розпочали будівництво тимчасового житла для переселенців (фото)

За інформацією влади, два двоповерхові будинки загальною площею 1300 кв. м буде призначено винятково для вагітних. Також у планах збудувати найбільший реабілітаційний центр.

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У Львові за сприяння Червоного Хреста планують збудувати тимчасове житло для вагітних жінок, які врятувалися з гарячих точок війни в Україні. Це буде два двоповерхові будинки загальною площею 1300 м кв, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"Згідно з підписаним Меморандумом про співпрацю, організація (Червоний Хрест — ред.) забезпечить фінансову складову проэкту, інвестувавши 26 мільйонів гривень. Таке містечко для жінок розташують у районі вулиці Тракт Глинянський", — повідомляють представники львівської влади.

[ + – ] Червоний Хрест допоможе збудувати у Львові тимчасові будинки для вагітних жінок з гарячих точок Фото: Пресслужба Львівської міської ради

Як відомо, формат цього житла відрізнятиметься від модульних містечок, які вже зараз приймають вимушених переселенців. Будинки для вагітних жінок будуть обладнані спальними кімнатами, пральною, душовими, туалетами, кімнатами відпочинку, дитячими зонами, кухнею, їдальнею та котельнею.

[ + – ] Фото: Facebook Андрія Садового

Тимчасове житло у Львові надасть притулок для понад 100 жінок. За словами мера міста Андрія Садового, будівництво планують завершити до 15 липня 2022.

Також планується побудувати один з найбільших реабілітаційних центрів в Україні для порятунку тисяч людей, які потребують допомоги.

[ + – ] Червоний Хрест допоможе збудувати у Львові тимчасове житло для вагітних жінок з гарячих точок

"Ми чітко розуміємо, наскільки важливим є те, що ми робимо для жінок, які там будуть. Ми всі українці, і ми робимо це заради нас і нашої держави, наших жінок і майбутнього покоління", — зазначив генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Нагадаємо, у Львові вже є модульне містечко, у якому проживають 250 українців, які втекли від війни.