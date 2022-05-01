Во Львове начали строительство временного жилья для переселенцев (фото)

По информации властей, два двухэтажных дома общей площадью в 1300 кв. м будет предназначен исключительно для беременных. Также в планах построить крупнейший реабилитационный центр.

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Во Львове при содействии Красного Креста планируют построить временное жилье для беременных женщин, спасшихся из горячих точек войны в Украине. Это будет два двухэтажных дома общей площадью 1300 м кв, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"Согласно подписанному Меморандуму о сотрудничестве, организация (Красный Крест — ред.) обеспечит финансовую составляющую проекта, инвестировав 26 миллионов гривен. Такой городок для женщин в положении разворачивают в районе улицы Тракт Глинянский", — сообщают представители львовской власти.

[ + – ] Красный Крест поможет построить во Львове временные дома для беременных женщин из горячих точек Фото: Пресс-служба Львовского городского совета

Как известно, формат этого жилья будет отличаться от модульных городков, которые уже сейчас принимают вынужденных переселенцев. Дома для беременных женщин будут оборудованы спальными комнатами, прачечной, душевыми, туалетами, комнатами отдыха, детскими зонами, кухней, столовой и котельной.

[ + – ] Фото: Facebook Андрея Садового

Временное жилье во Львове предоставит приют для более 100 женщин. По словам мэра города Андрея Садового, строительство планируют завершить к 15 июля.

Также планируется построение одного из крупнейших реабилитационных центров в Украине для спасения тысяч людей, нуждающихся в помощи.

[ + – ] Красный Крест поможет построить во Львове временное жилье для беременных женщин из горячих точек

"Мы четко понимаем, насколько важно то, что мы делаем для женщин, которые там будут. Мы все украинцы, и мы делаем это ради нас и нашего государства, наших женщин и будущего поколения", — отметил генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

Напомним, во Львове уже есть модульный городок, в котором проживают 250 убежавших от войны украинцев.