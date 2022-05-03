Електрику в Бородянці поновлять до 8 травня, — голова ОВА

У Київській області продовжують відновлювати комунікації у населених пунктах, які найбільше постраждали від російської окупації.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про перебіг відновлювальних робіт в області після російської окупації. Чиновник написав про це допис у своєму офіційному телеграм-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами чиновника, наразі саперами розміновано 158 гектарів території, 256 об'єктів і три кілометри доріг, при цьому знешкоджено 1 340 вибухонебезпечних предметів. Також відомо, що відновлено основні транспортні маршрути.

Функціонер також додав, що місцева влада працює над відновленням комунікацій, зокрема газопостачання та електрики.

"Продовжуються роботи з відновлення електропостачання. Усі п'ять підстанцій уже під напругою. У Бородянці залишається непідключеною одна вулиця, крім того частково підключено 8 населених пунктів громади. Усі роботи планується завершити до 8 травня. Газопостачання в громаді відновлено для 4 101 абонента. У 10 населених пунктах громади газ уже подано. Продовжуються роботи з підключення кожного абонента окремо. Водопровідні мережі селища набрані водою. Проте через суттєві пориви та руйнування запірних арматур виникають перебої з постачанням води. Фахівці продовжують роботу", — повідомив Олексій Кулеба.

Найпроблемнішою ділянкою відновлювальних робіт чиновник назвав розбір завалів будівель, а також будівництво нових житлових будинків.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Бородянці рятувальники витягли із сьомого поверху зруйнованого будинку кота. Двоє рятувальників дістали тварину з квартири за допомогою автодрабини. Люди, які спостерігали за операцією порятунку, пропонували відправити коту корм і воду в кубиках льоду за допомогою дрону.