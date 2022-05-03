Электричество в Бородянке восстановят до 8 мая, — глава ОВА

В Киевской области продолжают восстанавливать коммуникации в населенных пунктах, наиболее пострадавших от российской оккупации.

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал о ходе восстановительных работ в области после российской оккупации. Чиновник написал об этом пост в своем официальном телеграм-канале.

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По словам чиновника, на данный момент саперами разминировано 158 гектаров территории, 256 объектов и три километра дорог, при этом, обезврежено 1340 взрывоопасных предметов. Также известно, что восстановлены основные транспортные маршруты.

Функционер также добавил, что местные власти работают над восстановлением коммуникаций, в частности газоснабжения и электричества.

"Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. Все пять подстанций уже под напряжением. В Бородянке остается неподключенной одна улица, кроме того частично подключены 8 населенных пунктов общины. Все работы планируется завершить к 8 мая. Газоснабжение в общине восстановлено для 4101 абонента. В 10 населенных пунктах общины газ уже подан. Продолжаются работы по подключению каждого абонента в отдельности. Водопроводные сети поселка набраны водой. Однако из-за существенных порывов и разрушений запорных арматур возникают перебои с поставкой воды. Специалисты продолжают работу", — сообщил Алексей Кулеба.

Самым проблемным участком восстановительных работ чиновник назвал разбор завалов зданий, а также строительство новых жилых домов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Бородянке спасатели вытащили с седьмого этажа разрушенного дома кота. Двое спасателей достали животное из квартиры с помощью автолестницы. Наблюдавшие за операцией спасения люди предлагали отправить коту корм и воду в кубиках льда с помощью дрона.