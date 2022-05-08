Синоптики заявили, що на українців чекають нічні заморозки

В Укргідрометцентрі зазначили, що власне в Києві заморозків у цей час не очікується.

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У північних і східних районах України вночі 10 та 11 травня очікуються заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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"Уночі 10 та 11 травня на території України, крім більшості західних і південних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°", — передають синоптики.

Рівень небезпеки при цьому жовтий. Також синоптики просять звернути увагу на те, що власне в Київській області заморозків не буде.

[ + – ] Погода в Україні на 9 травня

Щодо погоди на 9 травня, то вночі у північних областях, вдень у Закарпатті, Прикарпатті, у центральних, східних і місцями південних областях очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами, на решті території без опадів.

Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°, у південних, східних областях і Закарпатті 20-24°.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про 9 травня в умовах війни. Так, наприклад, у Запоріжжі запровадили комендантську годину майже на дві доби, а мешканців Івано-Франківська закликали виїхати на вихідні через загрозу обстрілів ЗС РФ.