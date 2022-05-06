9 травня в умовах війни. У яких містах скасували святкування і де продовжили комендантську годину

У Запоріжжі ввели комендантську годину майже на дві доби, а мешканців Івано-Франківська закликали виїхати на вихідні через загрозу обстрілу ЗС РФ. Фокус в одному матеріалі розповідає, як Україна відзначатиме 8-9 травня.

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В українських містах посилюють комендантську годину з нагоди 9 травня, щоб убезпечити цивільних від можливих провокацій та обстрілів із боку ЗС РФ. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як в Україні відбуватимуться пам'ятні заходи і де влада посилила обмеження для населення.

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Урочисті святкування та провокації ЗС РФ на 9 травня

На початку травня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що державне свято відзначатиметься з урахуванням нинішніх умов. За його словами, Росія до Дня перемоги намагається досягти стратегічних результатів у процесі повномасштабної війни, щоб розповісти про перемоги по телебаченню.

Мотузяник також не заперечив можливість провокацій чи активізації обстрілів сторони ЗС РФ під час траурних заходів в Україні.

"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути пильнішими в усіх напрямках, де є не тільки бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо на якісь провокації або активізацію обстрілів зі сторони російської армії", — попереджав раніше спікер МОУ.

Також на початку поточного місяця народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк повідомляв, що Верховна Рада підтримала перенесення Дня перемоги над нацизмом із 9 на 8 травня. Але пізніше з'ясувалося, що інформація була недостовірною. Законопроєкт №7297 не був винесений на голосування, а цього дня Верховна Рада підтримала проєкт закону №7343 щодо недопущення присвоєння Росією перемоги над нацизмом.

Про можливі провокації та обстріли українських міст також попередила Рада національної безпеки й оборони. Центр протидії дезінформації при РНБО закликав громадян 8-9 травня не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватися комендантської години.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масованих обстрілів українських міст у ці дні", — йшлося у повідомленні відомства від 6 травня.

[ + – ] 8-9 травня можливі масові обстріли українських міст, — РНБО

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в низці українських регіонів плануються офіційні заходи на 8 та 9 травня.

"За наявною інформацією, 8 травня, у День пам'яті та примирення, заплановано проведення 237 заходів у 21 регіоні держави. 9 травня, у 77-ю річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, заплановано заходи у 6-ти регіонах держави", — підкреслив Клименко та запевнив, що безпеку громадян під час жалобних заходів гарантуватимуть тисячі правоохоронців.

Комендантська година у Києві на 9 травня

Київська державна міськадміністрація у коментарі "Українським новинам" повідомила, що в столиці 9 травня не очікуються святкових заходів із нагоди Дня перемоги над нацизмом. У відомстві припустили, що охочі зможуть покласти квіти до монументів, але масових зборів не буде.

"Місто не влаштовує (святкові заходи на 9 травня — ред.). І під час воєнного стану масові збори заборонені", — наголосили в КМДА і попередили, що 9 травня у Києві буде посилене патрулювання.

За даними редакції Фокусу, співробітників міністерств попросили працювати віддалено в період 9-10 травня.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в столиці й області на 8-9 травня не посилюватимуть комендантську годину. Міський голова нагадав, що в умовах воєнного стану заборонено масове скупчення людей і застеріг громадян від гулянь і відпочинку великими компаніями на природі.

"Будьте уважні та дотримуйтесь правил безпеки воєнного часу. Нагадую також, що відвідувати ліси та лісопаркові зони у столиці та передмісті заборонено, оскільки в багатьох із них досі працюють піротехніки. Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу йти в укриття. Найближчими днями висока ймовірність ракетного обстрілу в усіх регіонах України", — резюмував Кличко у своєму Telegram-каналі.

На сьогодні у Київській області комендантська година діє з 22:00 до 05:00.

[ + – ] 8-9 травня комендантську годину в Києві не посилюватимуть, — Кличко

Комендантська година в Одесі на 9 травня

Спікер Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук також попереджав, що ЗС РФ можуть посилити ракетні удари по обласному центру напередодні 8-9 травня. За його словами, окупаційні війська продовжують здійснювати повітряну розвідку з метою виявлення позицій Збройних Сил України у регіоні.

"Треба розуміти і пам'ятати, що до 9 травня ворог знову може загрожувати нам ракетами і робитиме це інтенсивніше. Бережіть себе та своїх близьких і дійте за алгоритмами під час обстрілів і переходьте в укриття або згадайте правило двох стін. А також не забувайте про можливі провокації саме до 9 травня", — попереджав Братчук.

Мер обласного центру Геннадій Труханов поки що офіційно не повідомляв про те, що комендантську годину в Одесі на 9 травня буде продовжено. Про додаткові обмеження для цивільного населення також не поінформувала пресслужба Одеської ОВА.

На сьогодні комендантська година в Одесі й області діє з 22:00 до 05:00.

Комендантська година у Харкові на 9 травня

Мер Харкова Ігор Терехов не заперечив, що комендантська година на 9 травня буде жорсткою через можливі обстріли з боку російських військ. За словами міського голови, підрозділи української армії будуть давати жорстку відсіч будь-яким провокаціям ворога, а влада зробить усе можливе, щоб уникнути загибелі цивільних.

Ігор Терехов також закликав мешканців Харкова утриматись від покладання квітів біля меморіалу Перемоги.

"Наш ворог підступний і цинічний, і від нього можна очікувати особливої жорстокості та лютих обстрілів саме в цей святий для всіх нас день. Згадаємо своїх родичів, які боролися з фашизмом, удома, не збираючись на вулицях", — продовжив мер обласного центру і заявив, що квіти меморіалу можна буде покласти після перемоги України над Росією.

Комендантська година у Харкові й області діє з 21:00 до 06:00.

Комендантська година у Запоріжжі на 9 травня

В обласному центрі офіційно посилили обмеження щодо безпеки громадян. Комендантська година у Запоріжжі розпочнеться о 19:00 8 травня та закінчиться о 05:00 10 травня. Контролюватимуть дотримання обмежень для цивільних поліцейські, військовослужбовці та бійці територіальної оборони.

"Залишайтеся в цей період удома. Під час комендантської години можна виходити лише в укриття у разі оголошення тривоги. У разі потреби вигулу домашніх тварин робіть це поруч із власним будинком і маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", — заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, анонсуючи продовження комендантської години.

[ + – ] У Запоріжжі ввели посилену комендантську годину на 8-9 травня

Комендантська година в Івано-Франківську на 9 травня

Мер обласного центру Руслан Марцінків закликав мешканців покинути Івано-Франківськ на найближчі вихідні. За словами міського голови, місцева влада скасувала всі масові заходи, зокрема церковні молебні, на День міста 7 травня, День пам'яті та примирення 8 травня і на День перемоги 9 травня.

"Є певна інформація. Ворог, на жаль, хоче й надалі бити ракетними ударами", — продовжив Марцінків і закликав громадян, які залишаться в місті, не перебувати в місцях скупчення людей.

Офіційна інформація про продовження комендантської години в Івано-Франківську й області на 8-9 травня від мера обласного центру та військово-цивільної адміністрації не публікувалася.

На сьогодні у місті та регіоні комендантська година діє з 22:00 до 06:00.

[ + – ] Жителів Івано-Франківська закликали виїхати на 8-9 травня через ризик обстрілу

Комендантська година у Дніпрі на 9 травня

Мер обласного центру Борис Філатов заявив, що 8-9 травня у місті не плануються офіційні заходи, але кожен охочий може покласти квіти до Пам'ятника 152-ї дивізії та до Пам'ятника Слави.

"Не буде промов, не буде жодних "дідів на паличках", не буде жодних покладень мерами і депутатами. Це той день святий, який має бути в кожного в серці, тут ми не маємо права нікому вказувати", — продовжив Борис Філатов і заявив, що влада Дніпра готується до можливих збройних провокацій з боку ЗС РФ.

Інформації про посилення обмежень для цивільних в умовах воєнного стану наразі не було. На сьогодні у Дніпрі й області комендантська година діє з 22:00 до 05:00.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджував, що Росія 9 травня може офіційно оголосити велику війну Україні. За його словами, західні спецслужби передали Києву інформацію щодо можливих планів Кремля.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, що готує Володимир Путін на 9 травня і чи буде оголошено тотальну мобілізацію у Росії.