Є ризик обстрілу: Мер Івано-Франківська рекомендує залишити місто на вихідні (відео)

За словами Руслана Марцінківа, є інформація про те, що "ворог хоче бити ракетами". Тому влада скасувала всі заходи на День міста та День пам'яті та примирення.

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих жителів виїхати на найближчі вихідні з міста через загрозу обстрілу.

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Він повідомив, що місцева влада скасувала всі масові заходи, зокрема церковні молебні, на День міста 7 травня, День пам'яті та примирення 8 травня та на День перемоги 9 травня.

"Є певна інформація. Ворог, на жаль, хоче й надалі бити ракетними ударами", — наголосив Марцінків.

За словами міського голови, ті мешканці, хто залишиться в місті, не повинні перебувати в місцях масового скупчення людей. Він також попросив утриматися від пікніків у паркових зонах та біля озера. Натомість Марцінків порадив людям приділити час городнім роботам поза містом.

"Вірю в те, що ми обов'язково переможемо та відсвяткуємо 360-річчя Івано-Франківська", — додав мер.

Днем раніше Марцінків розповідав про святкові заходи, які мали відбутися на вихідні. Зокрема, планували висадити символічні 360 фруктових дерев та провести благодійний забіг "Біжу для перемоги".

Нагадаємо, ввечері 3 травня російські війська завдали ударів по Одесі, Миколаєву та Львову. Вибухи чули в Кіровоградській та Закарпатській областях. Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита також повідомив про ракетний удар по інфраструктурному об'єкту в гірському районі.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ ударили ракетами по Луцьку та Івано-Франківську.