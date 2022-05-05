Есть риск обстрелов: Мэр Ивано-Франковска рекомендует покинуть город на выходные (видео)

По словам Руслана Марцинкива, есть информация о том, что "враг хочет бить ракетами". Поэтому власти отменили все мероприятия на День города и День памяти и примирения.

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Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей выехать на ближайшие выходные из города из-за угрозы обстрелов.

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Он сообщил, что местная власть отменила все массовые мероприятия, в том числе церковные молебны, на День города 7 мая, День памяти и примирения 8 мая и на День победы 9 мая.

"Есть определенная информация. Враг, к сожалению, хочет и дальше бить ракетными ударами", — подчеркнул Марцинкив.

По словам городского головы, те жители, кто останется в городе, не должны находиться в местах массового скопления людей. Он также попросил воздержаться от пикников в парковых зонах и у озера. Вместо этого Марцинкив посоветовал людям уделить время огородным работам вне города.

"Верю в то, что мы обязательно победим и отпразднуем 360-летие Ивано-Франковска", — добавил мэр.

Днем ранее Марцинкив рассказывал о праздничных мероприятиях, которые должны были состояться на выходных. В частности, планировалось высадить символические 360 фруктовых деревьев и провести благотворительный забег "Бегу для победы".

Напомним, вечером 3 мая российские войска нанесли удары по Одессе, Николаеву и Львову. Взрывы были слышны в Кировоградской и Закарпатской областях. Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита также сообщил о ракетном ударе по инфраструктурному объекту в горном районе.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ ударили ракетами по Луцку и Ивано-Франковску.